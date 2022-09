Obispo de La Vega dice apoyar reforma constitucional que garantizar independencia de la Justicia y el Ministerio Público

El obispo de la Diócesis de La Vega, Monseñor Hector Rafael Rodríguez, al ofrecer su homilía por las festividades de la Virgen de Las Mercedes, llevadas a cabo en el Santuario "Santo Cerro", dijo que debe realizarse una reforma a la constitución de manera "exclusiva", para lograr la independencia de la justicia del poder político.

Señaló que no es posible que los funcionarios públicos y legisladores, luego que cometen hechos de corrupción al ser tratados en la justicia, no reciban el castigo que merecen de la ley.

"Hay que evitar que el Ministerio Público y los jueces sean escogidos de manera caprichosa, interesada, bajo el sólo criterio de las autoridades de turno, porque no se ha querido institucionalizarlo. No podemos permitir que la corrupción permee todos los estamentos sociales, nuestras instituciones por origen no son corruptas, felicito el ministerio público actual por su lucha contra la corrupción, lavado de activos y narcotráfico", expresó Rodríguez.

RELACIONADAS Obispo llama a no poner atención a quienes dicen que Fiona entró a Higüey porque la Virgen fue movida

Agregó que apoya una reforma constitucional exclusivamente para establecer y garantizar la independencia de la justicia y el Ministerio Público.

Código Penal

También consideró necesario y urgente la aprobación del proyecto de ley del nuevo Código Penal Dominicano.

"Es tiempo de que este código sea aprobado, ¿para qué?, para que pueda dársele un justo tratamiento a las diversas modalidades de delitos que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad, y porque no están en el código hay delitos que no se miran ni se tocan", apuntó el obispo.

La violencia

Aseguró que urge buscar soluciones inmediatas a la espiral de violencia que vive la sociedad, o de lo contrario tendríamos que vivir enjaulados. Sugirió fortalecer en el seno de la familia modelos educativos de socialización fundamentados en la educación de valores.

"El clima de violencia se ha ido incrementando en el país, hemos sido testigos de una conducta que yo llamo visceral y han ido socavando la cultura de paz de nuestra sociedad".

Cambio climático

Otra de las preocupaciones del religioso tratadas en la homilía de la eucaristía fue el tema del Cambio Climático, el cual ha sido puesto en advertencia en distintas ocasiones por el Secretario General de la ONU, quien ha insistido en el deterioro progresivo del planeta por nuestro accionar, su avance aniquila a la humanidad, externó.

En ese sentido pidió a los legisladores presentes poner en agenda la aprobación del proyecto de ley para convertir en Parque Nacional a Loma Miranda.

Presidente del Senado confía en que se aprobará el nuevo Código Penal en la actual legislatura.

El presidente del Senado, Ing. Eduardo Estrella, al ser cuestionado sobre el estatus del proyecto de ley del código penal dominicano, dijo esperar en que este sea aprobado en el congreso durante la actual legislatura y promulgado por el poder ejecutivo, y responda a la petición del pueblo dominicano.

"Ese proyecto se aprobó en dos lecturas en el Senado de la república, no dio tiempo en la Cámara de Diputados, fue reintroducido de nuevo porque es uno de los proyectos importantes, el ánimo que hay es de ya tener un Código Penal como lo espera el pueblo dominicano".

Estrella fue abordado por Diario Libre, a su salida del Santuario del Santo Cerro, en La Vega, donde asistió a las festividades religiosas por el día de la Virgen de Las Mercedes.