Intrant: Quienes violen Plan Parquéate Bien tendrán que pagar la multa y la grúa de remolque

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó este lunes que las personas que violen el Plan Parquéate Bien en una primera etapa deberán pagar la multa para poder retirar su vehículo, pero que luego, en otra etapa quienes infrinjan la ley, deberán también asumir el costo de la grúa.

Beras sostuvo que luego de concluida la primera etapa piloto, ya el ciudadano que viole el plan tendrá que pagar no solamente la multa, sino el costo de la grúa de remolque y el costo del parqueo también.

“En una primera etapa, que es esta etapa que estamos iniciando hoy, la gente estará llamada a venir aquí y pagar solamente la multa, pero luego del plan piloto, ya el ciudadano, que no va a tener que pagar si no viola la ley, tendrá que pagar no solamente la multa sino el costo de la grúa de remolque y el costo del parqueo también”, manifestó.

El funcionario dijo además que el plan será llevado por etapas.

“Para llevar las cosas por etapa lo estamos haciendo de esta manera, una parte de colaboración de parte de Intrant, Digesett y de la Alcaldía del Distrito Nacional, pero esto será en un corto plazo. Al final la gente tendrá que pagar su multa, la gente tendrá que pagar la grúa como se hacía anteriormente y la gente tendrá que pagar el parqueo”, sostuvo Beras.

En cumplimiento de la Ley 63-17 y en atención a solicitudes ciudadanas, la Alcaldía del Distrito Distrito Nacional (ADN), el Intrant y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) implementan el plan piloto “Parquéate Bien” en el Distrito Nacional.

El Intrant informó que con esta medida las instituciones competentes buscan ordenar el espacio en las vías y calles del Distrito Nacional, en una primera etapa que contempla 13 calles.

En su primera etapa, el piloto “Parquéate Bien” abarca las calles: Poncio Sabater, Francisco Carias Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casalas, Manuel Henríquez, Boy Scout, Dr. Jacinto Mañón, Del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Coba y Calle Z.

Según un comunicado de prensa del Intrant, los usuarios que se les remolquen sus vehículos, tras infringir las disposiciones establecidas, podrán retirarlos en horarios de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el Tempo Parking Lot, Avenida Tiradentes #17, sector Naco.

“A partir de este lunes 26 de septiembre, las grúas para mover los vehículos parqueados en zonas prohibidas estarán distribuidas en las 13 calles de esta primera etapa”, dijo.

El Intrant llamó a los conductores a respetar las normas de tránsito; en este caso, considerando las señales de no estacione y evitando el doble parqueo en las vías.