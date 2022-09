Diputada denuncia que el ministro de Educación echó de su oficina a un grupo de legisladores

La diputada afirmó que los comisionados no fueron a buscar beneficios personales. ( FUENTE EXTERNA )

La diputada peledeista Ydenia Doñé denunció que el ministro de Educación, Ángel Hernández, desconsideró a un grupo de diputados echándoles de su oficina, el pasado martes 20 de septiembre, cuando acudieron a una cita que se había concertado previamente para socializar con éste varias iniciativas legislativas.

Al agotar un turno previo, durante la sesión ordinaria de este martes, la diputada por San Cristóbal relató ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y sus pares, que el titular de esa cartera les avergonzó y afirmó que los comisionados no fueron a buscar beneficios personales ni a solicitar un empleo, sino para cumplir con su rol de socializar la aprobación de proyectos de ley y resoluciones vinculadas a esa institución.

“No fuimos a solicitar un empleo. No fuimos a buscar beneficios. No fuimos ni a pedir ni a mendigar, sino a trabajar con una comisión de diputados… Yo nunca había visto a un funcionario que le diga a los diputados: ´pues, sálganse de mi oficina, que aquí las reglas las pongo yo. No importa que ustedes sean diputados´”, expresó visiblemente indignada.

La diputada exhortó a los funcionarios permitir que los congresistas cumplan con su rol constitucional de socializar y lograr el consenso sobre las iniciativas previo a lograr su aprobación.

Tras la denuncia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se refirió al tema y reveló que le dieron a conocer un video en el que pudo observar todo lo ocurrido.

Advirtió que independientemente de que él sea militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y seguidor dentro del partido oficial del presidente Luis Abinader, mientras “ocupe esa silla”, como presidente de la Cámara Baja, velará por desempeñar fiel y cabalmente su rol.

También, afirmó que ese hemiciclo siempre ha brindado gran apoyo a las iniciativas gubernamentales y del gobierno central pero que, aunque han sido bastante comprensivos ante las situaciones que enfrenta el Poder Ejecutivo, “eso no le va a llevar a permitirle a los funcionarios, no importa el tamaño que tengan, desconsideren a este órgano”.

Añadió que “nosotros conocemos bien la Constitución y conocemos nuestras prerrogativas. Y conocemos también el alcance de lo que podemos hacer y lo que nos manda este librito”, expresó al mostrar el reglamento interno de la Cámara de Diputados.

Aunque aseguró que no tenía la intención de librar una lucha entre poderes del Estado, exhortó a los miembros de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, que preside Norberto Ortiz, a rendir un informe al pleno sobre lo acontecido y a su vez invitar al ministro de Educación, Ángel Hernández, a una reunión y que si éste no obtempera evaluar “los mecanismos” que podrían utilizar, en franca referencia a una posible interpelación.

“Para hacer valer la Constitución, ahí no estoy hablando como presidente, sino como Alfredo Pacheco, el que ocupa la Presidencia (de la Cámara de Diputados) y soy diputado. Yo no tengo partido para esos fines porque en definitiva yo sé que esa reunión fue pactada y si algún error cometieron los diputados fue en ir, tenían que llamarlo aquí”, argumentó.

Pacheco también destacó que ha visto desfilar a muchos ministros a reuniones a las que han sido convocados por las comisiones permanentes y que no ha visto que eso haya generado ninguna situación.

“Sencillamente, les sugiero que le escriban (al ministro de Educación) y que él venga y se presente a la comisión. Si no quiere venir entonces ya tendremos… (se ríe) ya tendremos el mecanismo”, concluyó Pacheco.