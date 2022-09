Hombre armado denuncia robo y advierte: "Cuando yo me atrinchere, haré una limpieza"

Circula en las redes sociales un video en el cual un hombre denuncia que le robaron y mataron a una chiva de su propiedad, con lo cual buscan que se "atrinchere y haga una limpieza", ya que nadie quiere que le roben lo suyo.

"Miren cómo me mataron una chivita, miren, la mejore de las chivas que yo tenía", manifestó con una escopeta a su lado mientras agarra la cabeza del animal.

"Miren lo que me dejaron, el mondongo, la cabeza y la soga. Como dicen los viejos todo hay que verlo desde el punto de vista positivo, ya yo con eso voy a hacer una cenita con yuca y la soga sirve pa yo agarrar un caballito que tengo ahí", añadió.

Dijo que hizo el video para que se conociera sobre la situación en que está y que quiénes lo conocen sabe que es un hombre trabajador.

"Lo único que yo hago es trabajar mucho, hasta más de la cuenta, entonces si yo tengo algo no quiero que le ponga la mano nadie, igual que cualquier persona. Nadie quiere que le roben, pero hay dos o tres que quieren hacer su vida y quieren tener lo de ello fácil, robándole al que vive sacrificándose pa tener algo", agregó.

Advirtió que "a todo el mundo no se le roba y que no todos los hombres tienen la misma sangre. No a todos se le roba, esas son cosas que no se le pueden hacer a una gente. Cuando yo me atrinchere yo voy a hacer una limpieza general".

Se desconoce en qué lugar ocurrió el hecho.

Prevención es 1-A en tema delincuencia. Este hombre está lanzando una seria advertencia.

Toca ahora a las autoridades correspondientes evitar que con él se reedite el macabro acontecimiento del "ebanista" en La Romana.

Nada más que agregar. Escuche. pic.twitter.com/23RmE7iUQd — Luis Brito Jerez (@britojerez) September 28, 2022

Se recuerda el caso del ebanista Román Guerrero, quien que se atrincheró con una escopeta en La Romana y mató cuatro personas antes de ser abatido por agentes policiales.

El hombre también había grabado un video en el que narraba que había sido víctima de desaprensivos que le quemaron un apiario y le robaron sus criaderos de abejas.

En el video, grabado en el criadero de abejas de Guerrero, el hombre manifestó que quería tener la oportunidad de poder agarrar a los desaprensivos y “hacer que se arrepintieran de haber nacido”.

De acuerdo con los comunitarios del callejón Guaymate, en sector Villa Pereyra en La Romana, Román Guerrero se había querellado por los robos a su negocio, sin obtener respuesta de parte de las autoridades.

Durante el incidente también resultaron heridos seis agentes del orden, tres de estos fueron trasladados a un hospital en Santo Domingo, mientras que los demás continúan recibiendo atenciones médicas en el Centro Médico Central Romana.