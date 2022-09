Creyente de San Miguel: “El santo que venció a Satanás me hizo madre”

Médico había diagnosticado esterilidad a una joven de 37 años, la cual hoy día tiene dos niños. Ylenia Peralta contó a Diario Libre que año tras año acude a las celebraciones por el Día de San Miguel ante los “grandes milagros” que, para ella, el santo le ha concedido.

Tener su hijo es uno de los milagros que pidió a San Miguel y por eso asistió con él a una de las misas que celebra este día la parroquia que lleva el nombre del santo para presentarlo y agradecerle. Encendió un velón y rezó ante el lugar sagrado que tienen los religiosos en la iglesia con una estatua del arcángel.

Tras venir de una familia de religión católica y fiel seguidora de San Miguel, expresó que cuando fue diagnosticada como estéril nunca perdió la fe y siempre le pido al arcángel que la ayudara a concebir por lo menos un niño, sin imaginar que un segundo estaría iluminando su camino.

“Yo le pedí a Dios y luego a San Miguel que me diera la oportunidad de ser madre y esta fue mi primera bendición, hoy en día tengo dos hijos, entonces yo le había ofrecido que si tenía la oportunidad de tener un hijo yo lo iba a traer aquí a la iglesia y aquí estoy cumpliendo”, manifestó al encender un velón en la parroquia San Miguel de la calle José Reyes, en el Distrito Nacional.

Además de sus hijos, uno de ocho años y otro de solo meses, Peralta afirma que las bendiciones que ha recibido en su vida han sido inmensas y ha visto una enorme mejoría en su vida personal y en su trabajo, a través de la veneración que realiza al santo.

Te puede interesar Devotos celebran hoy el Día de San Miguel entre velones, flores y tabacos

Ana Johana Pérez, de 55 años, lleva desde muy pequeña sirviendo a San Miguel, quien para ella es "un santo milagroso". Además de las penas sanadas, asegura que todo ruego que haga, que él se lo cumple.

La fe que tiene hacia San Miguel, fue la que movió la decisión hace más de 20 años de realizar trabajos de santería en el municipio de Haina.

Para algunos devotos, el arcángel es su padre espiritual como en el caso de Rey Batista, quien afirma que cuando pide algo al santo y menos de tres días tiene la respuesta. "Yo le pido algo y lo veo a los tres y cuatro días, pero lo pido de fe, el que no tiene fe, no ve nada".

Al contar que hace unos años tuvo problema en la justicia, por un crimen que asegura no cometió, dijo que en medio de su desesperación pidió a él entre las rejas que la situación se aclarara para que no tuviera que pagar una condena por algo que no hizo.

"Una vez tuve un pequeño percance con la justicia y le dije San Miguel tu eres que sabes, si está de que yo pague lo que no es, lo pago, ahora, si no está para yo pagarlo tu eres que sabes. A los dos días me despacharon para mi casa" Rey Batista Creyente “

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/29/un-grupo-de-personas-comiendo-1cbae1ed.jpg Devota con problemas en la columna acude a la celebración para sanación. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Algunas personas, que no son devotos, acudieron al parque San Miguel tras ser invitados por allegados por tener algunos achaques de salud y pretender pedir milagros en este día. Problemas de la columna, cáncer, males estomacales, parálisis, entre otras patologías, eran las más vistas para sanación en la celebración.

Los devotos ofrecen a San Miguel dulces, flores, bizcochos, ron, dinero y tabacos, para que éste pueda interceder ante Dios por lo que piden.

Verde y rojo, son los colores emblemáticos del general de la milicia celestial, El Arcángel San Miguel; y justo desde la medianoche del 28 de septiembre los creyentes honran al santo que venció a Satanás con su espada en manos.

Y así desde tempranas horas decenas de dominicanos de distintas localidades y regiones del país llegaron a la calle José Reyes esquina Juan Isidro Pérez para escuchar y disfrutar la primera homilía del jueves ofrecida por el padre Frankely Rodríguez, como una tradición religiosa, cultural, artística y antropológica para los sanmiguelenses y capitaleños.