¿Es Haití un país o una cantidad de personas arriba de un territorio?, Luis Alberto Lacalle analiza tema haitiano

El expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle lamentó la situación que atraviesa Haití, al punto, de cuestionar, si posee la condición de país por estar sin representatividad y a la merced de bandas criminales.

“Es un país con límites, que está reconocido como país por las Naciones Unidas, en la OEA, pero ¿hay ahí un país o hay una cantidad de gente arriba de un territorio, sin una autoridad que lo represente, a merced de grupos criminales cuando no del narcotráfico?", deploró al tiempo de concluir "que la situación de Haití es única en la historia y en el mundo actual, un país sin estructura de estado”, expresó.

En una entrevista que concedió a Diario Libre, Lacalle narró que vivió la experiencia de visitar el país más pobre de América y tuvo la impresión de que el pueblo haitiano está compuesto por personas que merecen un mejor destino.

“Fui por cuatro días y aunque es insuficiente para conocer un país, me dio la impresión de que Haití es un país de gente muy buena, digna de un mejor destino, trabajadora, que quiere a su familia, que quiere vivir mejor, que quieren comer, que quieren prosperar”.

Sobre el impacto de la inestabilidad de esa nación en República Dominicana, dijo que respeta las medidas migratorias del gobierno dominicano y comparte su preocupación de que la comunidad internacional debe actuar urgentemente, aunque la palabra “intervención” tiene connotaciones desagradables en los pueblos latinoamericanos.

Criticó la manera en la que Estados Unidos ayuda a Ucrania para reforzar su arsenal en la Guerra con Rusia, mientras que la nación con la que comparte continente sufre de la anarquía, violencia y hambre.

“Los países son muy egoístas y a veces lo justificamos, porque primero mi familia, primero los míos, mi barrio, mi país porque mi amor es primero a mi familia y a mi país, pero, ¿y a los países que les sobra?, porque mira la guerra de Ucrania, cada vez que se reúne el Congreso de Estados Unidos son seis billones y siete billones que le dona”.

Ayuda de alto nivel

Al cuestionársele sobre qué medidas pudieran funcionar para enfrentar la crisis de Haití, manifestó que la ayuda debe ser de alto nivel, de todos los países, y que aún aun sin los países grandes como Estados Unidos, China, Russia, la Naciones Unidas está compuesta por 193 países que en con consenso puede actuar a favor de Haití.

“A veces las naciones grandes no tienen corazón, pero la humanidad no tiene que frenar, ojalá alguien tenga la autoridad para decir vamos a hacer esto y que los países lo sigan y que dejen las rivalidades”, prosiguió.

Mantiene optimismo tras reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El pasado lunes el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que prepara de forma urgente un paquete de medidas -que probablemente incluirán sanciones- para responder a la grave oleada de violencia que las bandas armadas han desencadenado en Haití.

Lacalle espera que se deje de lado el egoísmo de las naciones y que esta vez, llegue Haití a la ayuda que necesita, que entre a un proceso de refundación, que se eduque al pueblo y que se haga funcionar una economía que “ahora mismo es solo de subsistencia”.

“Tendremos que apelar a los mejores sentimientos, que no sé si todo el mundo los tiene, de solidaridad con ese pueblo”, concluyó.

Condena invasión de Rusia a Ucrania

Lacalle, quien fue presidente de Uruguay en el periodo 1990-1995, consideró que la guerra de Rusia en Ucrania terminaría en una negociación donde el nuevamente el mundo esté dividido en dos frentes de poder.

“La alineación en virtud de esta guerra, parecería determinar que el mundo estará dividido en dos bloques porque de un lado está la Unión Europea, Estados Unidos que están defendiendo a Ucrania, y por otro lado Rusia y China aliados, aunque la última es reticente porque no avala la invasión”.

"Parecería que estamos bajo la especie de una nueva guerra fría, en lo que pretende cada uno de ellos ser mayor o tener más influencia, eso es lo que yo preveo y no es bueno" Luis Alberto Lacalle expresidente de Uruguay “

Ante esta situación, en la que se desconoce cuándo finalizaría el conflicto bélico, el exmandatario aconsejó a los países en desarrollo a no involucrarse en las luchas que enfrentan las potencias.

“Nuestros países deben tratar de no involucrarse en la lucha de gigantes, de no meternos porque el chico siempre sale perdiendo, aunque esto no significa que no podamos expresar que no estamos de acuerdo con la invasión”, precisó.

Lacalle hizo esta acotación al considerar que ningún país debe sentirse presionado a romper relaciones comerciales con otro por conflictos de terceros.

“Notoriamente estamos a favor de Ucrania y no de Rusia, pero si nos obligan a tomar parte, lo correcto es tratar de no involucrarnos”, ejemplificó: “Si mañana me dice que debo romper relaciones comerciales con Rusia, Uruguay vende muchos productos lácteos a Rusia, tengo que cuidar la prosperidad de mi país primero que el de otro, eso es el patriotismo”.

Dijo que uno de los desafíos de los países de Latinoamérica y el Caribe ante el conflicto bélico es diversificar el comercio, para no depender de la negociación con un solo país.

“La diversificación del comercio es una forma de dependencia, es mejor tener varios acreedores que uno solo”, sostuvo.

Lacalle vino a la República Dominicana para participar en el encuentro regional “Tecnología, Política y Economía: Los desafíos en América Latina y El Caribe”, organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), del ministro de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó.