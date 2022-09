"Mantequilla" se defiende y denuncia "competencia desleal" de autoridades bancarias

Wilkin García Peguero, mejor conocido como “Mantequilla”, el hombre que se atribuye poseer “la fórmula mágica” para multiplicar el dinero y que la Superintendencia de Bancos advierte que usa el esquema piramidal para su negocio, se defendió este jueves de las acusaciones en su contra.

Durante una conversación con Diario Libre, el hombre de 34 años, confirmó que una de sus cuentas bancarias fue congelada y denunció una supuesta "competencia desleal" por parte de la Superintendencia de Bancos.

Asimismo, defendió su proyecto denominado 3.14 Inversiones World Wide, como “un modelo científico matemático, predictivo, basado en probabilidades”.

¿Es cierto que fueron cancelados sus vínculos con las instituciones bancarias, como informó el superintendente en Twitter?

En el Banco de Reservas tengo un dinero y no me lo han dado. Tengo como dos semanas con esa cuenta así. Fui al banco, llené los recibos, entregué los estatutos de mi compañía y todavía no me han dado unos millones que tengo ahí.

La muchacha del banco me llamó y me dijo que me iban a clausurar la cuenta y me iban a devolver el dinero, pero no me han llamado más.

¿Cuántos millones es que tiene en ese banco?

Yo ni sé cuánto es porque no sé si me hicieron más transferencias después de la última vez que yo fui. La última vez yo tenía como 4.5 millones.

¿La cuenta está a nombre suyo o de la empresa?

Mira lo que pasa, yo solicité cuenta corriente para la compañía vía mi contador. ¿Qué pasa? Algunos amigos me estaban haciendo transferencia a mi cuenta personal, ese dinero cayó allá, entonces ellos me bloquearon la cuenta.

¿Tienes cuentas abiertas en otros bancos?

Sí. Ahora voy a revisar la cuenta del Popular y la del Scotiabank a ver si no me han bloqueado, que es donde menos dinero tengo.

¿Cómo le ha afectado la alerta hecha por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, acerca de su negocio?

Lo que yo te puedo decir es que lo mío es un fenómeno, es como descifrar códigos y mi negocio es legal.

Él (Alejandro Fernández) aclaró que no hay una entidad jurídica que pueda acusarme de estafa hasta que haya una querella y nosotros hemos cumplido al pie de la letra con todas las personas.

Pero, imagínate, si yo tengo fondo en una cuenta para trabajar y el banco me lo congela, eso me obliga a quedarle mal a la gente, entonces habrá un querellante. Ahí no soy yo que estoy quedando mal, es porque el Estado me está reteniendo mi dinero para que no le pueda pagar a la gente. Es como una competencia desleal. Imagínate tú, le voy a quedar mal a la gente, me van a meter preso, pero no fui yo, ¿verdad?, partiendo de lo mismo que dice el superintendente de Bancos.

A partir de la congelación de la cuenta, ¿han presentado problemas para responderle a sus clientes?

Claro, se me ha complicado en ocasiones porque tú sabes que nosotros trabajamos con recursos. La materia prima de nosotros es el dinero, imagínate tú que tengas dinero que quieras usar y no puedas.

Pero dicen que su negocio tiene el esquema piramidal...

Mi negocio no es de pirámide, esa es la ventaja que a esos economistas que se creen que se lo saben todo, le ha nacido un fenómeno que les puede dar clase a ellos de finanzas (perdona que sea arrogante). Ellos no entienden que existen los genios, ha nacido un genio, dicen que cada 100 años nace un genio, y ha nacido un genio en República Dominicana.

¿Dónde usted estudió finanzas?

Yo soy contador de profesión, estudié en Utesa.

¿Usted trabaja solo o tienen algún socio?

Somos dos socios, Wilkin García Peguero y Nelson Samuel Castillo Acevedo, mi amigo de infancia, uno de mis mejores amigos. Ahora, René Concepción es uno de los autores intelectuales del proyecto, con él inicié a estudiarlo hace siete años. Ya tenemos un año ejecutándolo.

De manera formal nos constituimos como empresa el 25 del mes ocho del 2022. Es la fecha de emisión del registro mercantil de la empresa.

¿Con qué capital iniciaron el negocio?

Con capital de un millón de pesos y tú sabes que uno paga una proporción de 10 mil.

¿Al usted entregar el doble de lo recibido a sus clientes, no refleja pérdidas?

No pierdo, es un negocio muy bien diseñado. Uno de los objetivos sociales de mi compañía es hacer inversión en varias áreas, pero hay una de ellas en específico que es la que nos deja más ganancia. Yo no pierdo, no hay forma de perder.

¿Cuál es esa área específica? ¿Me puede citar las demás?

No, esa parte la tengo que conservar de manera confidencial, imagínate, yo revelarte mi negocio para que tú me hagas la competencia.

Nosotros hacemos inversiones en bienes raíces (…) deja ver porque tengo que buscar en los estatutos las actividades en las que estamos haciendo inversiones. Siempre son inversiones estratégicas, en cosas que convienen. A parte de eso, nosotros fomentamos inversiones para adquirir libertad financiera. Nuestra filosofía es la libertad financiera.

Respeta a las autoridades

Al finalizar la conversación con Diario Libre, Peguero aseguró que respeta a las autoridades financieras del país y les pidió su colaboración para que el desarrollo del país avance.

“Solamente queremos traer progreso, estoy abierto al diálogo con ellos, al mismo superintendente de Bancos, no es nada personal, es un asunto institucional, estamos abiertos para compartir con él un cafecito”, sostuvo.

Asimismo, informó que tiene en su poder un acta del Ministerio Público, debido a que, junto a su abogado, José Ariza, se presentó por ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, para ponerse a su disposición.

Favorece penalidad a estafas piramidales

Peguero favorece que se introduzca un proyecto que penalice estafas piramidales y dijo estar dispuesto a participar en las discusiones para aportar sus ideas.