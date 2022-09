Pasajera que le habrían puesto equipaje con droga en Aeropuerto Punta Cana: “me desconsideraron y hasta me empujaron”

Una mujer de 65 años, que viajaría a Bruselas por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, pidió limpiar su imagen luego de que supuestamente utilizaran un ticket con su nombre para colocárselo a dos maletas con 50 paquetes de cocaína ocupados por las autoridades.

La señora Julia Benoit, quien por el hecho fue apresada y luego puesta en libertad condicional, sostuvo que es inocente y que le han hecho un daño encima de una enfermedad que tiene.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/29/mujer-sentada-en-una-silla-03e5baf5.jpg La señora Julia Benoit. (FUENTE EXTERNA)

La dama narró los hechos en una entrevista en el programa de YouTube "Corrupción al Desnudo", en el que explicó que viajaría a Bélgica, donde reside su hijo a someterse a una operación.

“Llegué a las 10:00 de la mañana del día 9 de este mes (septiembre) al aeropuerto de Punta Cana, porque mi hijo viviendo en Bruselas, Bélgica. Me envió un ticket para yo irme a operar allá. Llegando al caunter con un señor de los que trabajan ahí, maleteros, que me ayudaron a cargar mi equipaje, fui chequeada por un jovencito de unos 22 años, el cual me entregó dos tickets por una maletita de mano y un bulto negro que iban los dos por la correa”, dijo.

Explicó que luego de registrarse en migración y cuando iba a la salida para tomar su avión, la llamaron por una bocina por su nombre y apellido.

“Pensé que como llevaba un dulcito de coco para mi hijo y llevaba algunas cositas de regalito para él, dije bueno quizás eso es lo que ellos quieren chequear y como el que no tiene hecha no tiene sospecha acudí con ellos”, narró.

Sostuvo que cuando la llevaron a un cuarto donde había maletas rojas y le pidieron abrirlas, ella les dijo que esas maletas no eran de su propiedad, porque las suyas eran negras.

“Cuando me llevan a un cuarto donde hay dos maletas rojas me dice: señora abra su maleta queremos saber que tienen, yo les dije esas maletas no son mías…”, dijo la señora, tras lo cual pidió que trajeran el equipaje de ella.

Agregó que: “se tomaron su tiempo, lo desmontaron del avión (el equipaje), como a las tres horas apareció mi equipaje, ahí había una fiscal y al preguntarme qué llevaba en mi equipaje le dije todo lo que llevaba e inmediatamente abrieron ellos vieron que todo lo que le dije estaba en mi maleta”.

Dijo que pese a ello fue desconsiderada y apresada.

“Aun así me desconsideraron, me apresaron, me tuvieron el día entero hasta las 2:00 de la mañana con una botellita de agua, y con maltrato verbal, hasta me empujaron”, sostuvo.

Manifestó que pese a pedir una llamada para sus familiares le fue negada en varias ocasiones hasta que alguien se lo permitió.

Dijo que del aeropuerto fue traslada detenida a Higüey donde duró diez días.

“En este momento pido al señor presidente Luis Abinader y a Miriam German su intervención que me ayuden, que limpien mi nombre, porque soy inocente, yo soy inocente, necesito salir de todo esto para hacerme mi cirugía… me han usurpado mi nombre, me han hecho un daño encima de la enfermedad”, manifestó la señora, quien estuvo acompañada de su abogado, José Amado Rosario.

Agregó que “la forma que me trataban como una delincuente, me decía palabras feas”.

El hecho

Cuatro personas están involucradas en la colocación de un equipaje de 50 paquetes de cocaína a la mujer que viajaría a Bruselas por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC), entre ellos empleados de una aerolínea. Tres están siendo procesadas.

Se trata de Moisés Lizardo Raposo, Carlos Soriano, Sauri Martínez y otro hombre cuya identidad no ha sido revelada, los cuales habrían colocado la droga el pasado día 9 de septiembre, sustancia que fue ocupada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Según los resultados preliminares de la investigación, Lizardo Raposo es empleado de la aerolínea por la que viajaría la mujer, quien la atendió en los caunters y prestó su usuario para imprimir los tags que se colocaron a las maletas. Se encuentra bajo arresto cumpliendo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.

Mientras que Soriano, quien es coordinador de vuelo para la aerolínea, y Martínez, quien tiene funciones no especificadas, también están implicados en la impresión de los tags y el transporte de la sustancia. A Soriano le fueron impuestos tres meses de prisión preventiva y a Martínez le fue fijado el conocimiento de medidas de coerción. Un cuarto implicado en el incidente se encuentra prófugo y está vinculado al transporte de equipajes.

Video

El pasado fin de semana se viralizó un video donde una mujer narra, paso por paso, cómo la identidad de una pasajera fue sustraída para colocarle su nombre a dos maletas que presuntamente serían enviadas al extranjero cargadas de droga.

En el audiovisual, la dama señala a un empleado de la terminal como el responsable de imprimir los "label" o etiquetas con la identidad de una pasajera que saldría del país e identificar el equipaje con la sustancia ilegal a su nombre.

Medidas

A Julia Benoit les fueron impuestas como medida de coerción el pago de una garantía económica por RD$20 mil. También le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.