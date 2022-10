Incidentes con haitianos en Puerto Plata no afectó las actividades en la frontera

Los incidentes ocurridos en Puerto Plata, donde decenas de casas fueron incendiadas tras la muerte de dos hombres y una mujer alegadamente a manos haitianos, no ha tenido repercusión hasta el momento en la zona fronteriza.

Así lo aseguró este lunes el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, quien dijo estar dando apoyo a la Policía Nacional para preservar vidas y propiedades en la comunidad donde ocurrieron los acontecimientos.

"En la frontera eso no se ha reflejado; es un problema que paso en Puerto Plata, que no tiene que ver nada con la frontera, hasta ahora. Hoy los mercados han funcionado de manera normal y no ha habido ningún inconveniente, ni ningún problema del lado dominicano", dijo el ministro de Defensa, quien lamentó los sucesos violentos de este domingo.

El ambiente estuvo tenso ayer domingo en la comunidad Estero Hondo, municipio Isabela Puerto Plata, tras darse a conocer la muerte por heridas de armas blancas del hacendado Juan José Soto, de 72 años, su empleado Antonio Basilio, de 63 y la arquitecta Maritza Arelis Ovalle, de 63, a manos, supuestamente de haitianos. La situación provocó que más de 100 haitianos fueran sacados de sus casas por moradores y sus viviendas quemadas.

Desmienten quema de consulado

En otro orden, Díaz Morfa dijo que es falsa la información de que haitianos quemaron el consulado dominicano en ese país, como ha circulado.

El ministro de Defensa habló tras la firma de un acuerdo mediante el cual la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propep) donará recursos a esa institución para hacer nuevos puestos de controles.

El acuerdo suscrito entre Díaz Morfa y el director de Propep, José Leonel Cabrera, implica el donativo de 10 millones de pesos que serán desembolsados en los próximos días, según se informó y con estos se harán 6 puestos.

Sobre los puestos, el ministro de Defensa dijo que hay varios funcionando en la zona fronteriza, los que brindan a los militares espacios móviles para desarrollar algunas de sus tareas, porque cuentan con electricidad obtenida a través de paneles solares.