"Mantequilla" dice ha tenido pérdidas desde que le bloquearon cuenta bancaria

Wilkin García Peguero, conocido como "Mantequilla", manifestó este martes que desde que le fueron bloqueadas sus cuentas Inversiones 3.14 ha sufrido pérdidas por no disponer de dinero para honrar compromisos.

"De verdad es que hemos tenido una pérdida significativa, porque imagínate tú verte con una cuenta bloqueada, sin tener acceso a tus fondos, y la materia principal, la materia prima de nuestro negocio es el dinero. Con dinero es que nosotros trabajamos para darle respuesta a esa gente que nos necesitan a nosotros", expresó García Peguero, alias "Mantequilla".

Aunque no reveló a cuánto ascienden las pérdidas, asegura son millonarias, aludiendo a que constantemente recibe depósitos y hace operaciones que no tiene cuantificadas.

No obstante, afirma que, pese a esa situación, no ha quedado mal a ninguno de los inversionistas que le han entregado dinero para recibir montos superiores a corto plazo ni quedará mal a los que lo hagan.

Insistió en que su negocio no se trata de una pirámide, sino de una fórmula que ha sido bien estudiada y que funciona.

"Nuestro proyecto, siempre lo he dicho, que no es una pirámide, que es una construcción de un pensamiento financiero; de un pensamiento que quizás no ha podido entenderlo la persona que maneja conocimiento en el área económica", sostuvo.

En torno a las investigaciones que las autoridades han anunciado le harán, dice que a través de sus abogados ya se ha puesto a disposición de ser investigado y que demostrará que opera legalmente.

"Si nos van a investigar por lavado de activos van a investigar a todo un pueblo que ha confiado en nosotros y que nos ha dado su dinero. Ese dinero que nosotros estamos lavando es de ese pueblo que está ahí; quizás de ese muchacho que puso un colmado, quizás de ese muchacho que puso una gomera. Ese es el dinero que estamos lavando; imagino que no viene de nada ilícito", contestó al responder el anuncio de las autoridades de que investigarán su negocio.

En ese sentido, dijo que supuestas manos oscuras se quieren quedar con ese dinero, pero si lo hacen se quedarán con el dinero del pueblo.

Este martes tanto la oficina de Inversiones 3.14 y la casa de Wilkin García registraban gran movimiento de personas que dicen acudieron para retirar dinero y hacer inversiones.