Senadora Bournigal llama “come mierda” a algunos de sus homólogos en el Senado

En un tono irregular, la senadora representante de Puerto Plata por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginnette Bournigal, llamó “come mierda” a un montón de gente que cree que este pueblo no tiene memoria.

Ya la congresista se había molestado con su par, Yván Lorenzo, quien la contradijo en aras de que en esa cámara alta se apruebe la conformación de una comisión especial para que se investiguen las denuncias sobre situaciones administrativas y violaciones a las leyes en la Cámara de Cuentas, solicitud que fue rechazada por la mayoría.

Lorenzo sostuvo que en el Senado nunca se ha investigado a algún funcionario del actual gobierno y de forma sarcástica llamaba honorable a la senadora, despertando la incomodidad en ella, al punto que exigió que no le llamara "honorable".

“Yo no iba a hablar, pero cuando yo veo moralistas de “pacotilla”. La gente está harta con J de los come mierda y de un montón de gente que se cree que este pueblo no tiene memoria. Yo no me referí a nadie en particular, sino a muchos que se creen que son impolutos”, expresó Bournigal al tiempo de criticar el accionar de los pasados gobiernos.

“Si a alguien ofendí con el estiércol, lo siento mucho, hasta de abono sirve”, señaló la congresista.