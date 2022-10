Afectada por Fiona en Boca de Yuma pide le reconstruyan su vivienda de zinc

Amada Karina Sánchez, una mujer desempleada que dice que perdió todo tras el paso del huracán Fiona, pide ayuda a las autoridades municipales de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, para poder reparar su vivienda.

La dama de 47 años asegura que ha recibido ayuda por parte del alcalde de ese distrito municipal, Marcos Vinicio Eusebio, como “funditas” de comida, zinc y madera, pero indica que no ha sido suficiente para poder reparar su casita, construida de zinc. y ubicada en el sector conocido como Los Solares.

“Yo soy pobre y no tengo dinero suficiente para poder subirla, no tengo dinero ni quien me ayude, mis hijos me dan alguito para comer, pero no lo necesario para poder arreglar”, explicó a Diario Libre.

La buhonera, madre de cuatro hijos mayores de edad que no residen junto a ella, puntualizó que con unos 50,000 pesos levantaría su vivienda, que además se quedó sin servicio de electricidad. Pero, además, dijo necesitar una cama porque la que tenía se mojó con las lluvias causadas por el huracán, lo que le ha dejado un hedor y mal estado.

Mientras espera por una mano amiga, Sánchez pasa la noche donde una de sus hermanas y el día frente al ayuntamiento de Boca de Yuma para llamar la atención de su alcalde.

“Él es muy buen alcalde y yo le agradezco porque quiere mucho a la comunidad y está haciendo un buen trabajo, pero lo único que le pido es que me ayude a terminar de arreglar esta casa porque yo lo necesito. Le agradezco lo que ha hecho por mí y por el pueblo”, enfatizó la dama.

Sin embargo, dijo que el “ingeniero”, a quien no identificó, le informó que la alcaldía “no estaba haciendo casas desde abajo, pero Fiona me la aflojó mucho y hay que desbaratarla para hacerla”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/08/un-hombre-con-una-gorra-negra-8f6cc7a3.jpeg Alcalde Vinicio Eusebio. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Alcalde: “Quieren sacar partido de esto”

Al hablar con el alcalde Vinicio Eusebio se mostró consternado y aseguró que hay personas que “quieren sacar partido de la situación”.

Aseguró que muchas de las familias que tenían su casa en construcción previo a Fiona, ahora quieren adjudicar el mal estado de sus viviendas al fenómeno.

“Hay personas que tenían una casita no muy regular, entonces quieren aprovechar el momento para beneficiarse, vamos a estar claro, primero vamos a ayudar al necesitado (…) El problema es que quieren sacar partido de esto”, se quejó el edil.

Al hablar exclusivamente del caso de la señora Sánchez aseguró que le fueron entregadas 40 planchas de zinc, maderas, clavos y cuatro mil pesos para la ayuda de la mano de obra. De igual modo, informó que tiene una cama y una estufa destinadas para la dama.

“El problema es que ella quiere que le hagan la casa entera, yo conozco toda la situación porque yo soy de aquí y vivo aquí en mi comunidad y se la necesidad de cada quien. Ella debe entender que, si se le fueron 40 planchas de zinc, se le fueron 5 enlates, le estamos entregando 40 planchas de zinc y 5 enlates como estaba, que resuelva con eso porque eso era lo que le hacía falta, que no me vengas a decir que quieres que te hagamos la casa de nuevo”, dijo indignado Vinicio Eusebio, quien reconoció que la vivienda de la dama no está en buenas condiciones.