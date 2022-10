Alcalde de Boca de Yuma denuncia solo recibió un millón de pesos para arreglar daños tras Fiona

El municipio San Rafael del Yuma y el distrito municipal Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, fueron de las localidades más afectadas en términos proporcionales tras el paso del huracán Fiona por República Dominicana, el pasado 13 de septiembre.

Desde entonces, el Gobierno y las autoridades municipales trabajan por la reconstrucción y rehabilitación de esas localidades y su gente. Según datos del Ayuntamiento San Rafael del Yuma, específicamente en Boca de Yuma fueron afectadas un total de 222 viviendas.

A casi un mes del paso del devastador fenómeno natural, Diario Libre se trasladó al lugar para ver cómo ha avanzado la recuperación de Boca de Yuma. Al conversar con su alcalde, Marcos Vinicio Eusebio, aseguró que el distrito municipal “se ha levantado en un 80 %”.

Sin embargo, el joven alcalde dijo que, aunque quisiera llevar más ayuda a los comunitarios se le imposibilita debido a que el presupuesto que recibe es solo de un millón de pesos cada mes.

“Estoy atado de pies y manos, es solamente un millón de pesos, ¿qué se puede hacer con un millón de pesos? cuando un carpintero me quiere cobrar 10 mil pesos cuando se sube arriba de una casa solamente para poner dos planchas de zinc”, se quejó Vinicio Eusebio.

Subrayó que ese es uno de los motivos por lo que están entregando el material a los afectados “para que se ayuden”.

Vinicio Eusebio agregó que “hacemos lo que podemos, sabemos que hay mucha necesidad porque en Boca de Yuma se vive del día a día”.

“Nos falta la comunidad de la Playita donde ayer (jueves) hice un levantamiento, mañana (hoy) voy a pasar allá, a las 2:00 de la tarde tengo la actividad donde vamos a entregar más raciones alimenticias, zinc, maderas, camas y estufas, como lo hemos venido haciendo aquí en nuestra comunidad”, explicó.

De los seis sectores que componen Boca de Yuma, con aproximadamente 6,000 habitantes, citó el caso específico de Los Solares, lugar que el equipo de Diario Libre recorrió y comprobó que aún existen varias viviendas deterioradas y destechadas, el edil aseguró que la mayoría de las casas que lucen en ese estado es porque están en construcción y que con el impacto de Fiona se vieron más afectadas.

Dijo creer que, de la totalidad de viviendas afectadas en Los Solares, cuya cifra no especificó, solo quedan cinco familias por entregarles su material de reparación, “y no son de personas que no viven aquí”.

Alcalde Marcos Vinicio Eusebio aseguró que el distrito municipal "se ha levantado en un 80 %". Al conversar con algunos comunitarios elogiaron la labor que ha venido desarrollando Vinicio Eusebio, y lo calificaron como "un buen alcalde, que escucha a la comunidad".

Asimismo, puntualizó que una de las prioridades fue Liceo Vespertino Boca de Yuma distrito 12-02, el cual quedó destechado y ya fue cobijado, por lo que sus estudiantes están recibiendo docencia de manera normal.

Al conversar con algunos comunitarios elogiaron la labor que ha venido desarrollando Vinicio Eusebio, y lo calificaron como “un buen alcalde, que escucha a la comunidad”.

Ha recibido ayudas

El alcalde de Boca de Yuma dijo que tras el paso de Fiona ha recibido varias ayudas como una partida de un millón de pesos por parte del presidente Luis Abinader, además 2,000 planchas de zinc.

También las autoridades de la Dirección General de Aduanas acudieron al lugar a techar casas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) entregó zinc.