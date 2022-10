Diputado Héctor Féliz favorece que República Dominicana acepte refugiados haitianos

El diputado perredeista Héctor Féliz Féliz (Pirrin) favoreció que en caso de ser necesario en la República Dominicana sean aceptados refugiados haitianos.

El legislador por Pedernales se refirió a la posición externada por el presidente Luis Abinader de que si la crisis en el vecino país llega a requerirlo el país no aceptará a esos refugiados.

"Eso de que no vamos a aceptar haitianos, si tenemos que aceptar a algunos refugiados. Tenemos que hacerlo porque nosotros somos el país vecino de Haití" Héctor Féliz Féliz (Pirrin) Diputado “

Ante la posibilidad de que la frontera sea cerrada, el diputado perredeista aseguró que eso es una “quimera” pues, a su entender, es imposible lograr que se pueda impedir el paso de inmigrantes haitianos al territorio dominicano.

Reveló: “Yo vengo ahora mismo de Pedernales y a veces de noche, nos encontramos con manadas de haitianos cruzando los caminos y hay caminos que las mismas autoridades saben que esos caminos los hicieron los haitianos y es para ellos cruzar toda la noche. Así es que no hay forma de nosotros cerrar la frontera que es una frontera abierta”.

Indicó a la República Dominicana le conviene regularizar el tema migratorio a fin de que los haitianos no sigan entrando como, asegura, lo están haciendo por los caminos que habilitan y por las playas.

“Tenemos que buscar la solución de ese problema porque a nosotros es que nos conviene que ellos (haitianos) entren de manera regular. No como están entrando por los caminos, por las aguas, por las playas, por donde quiera entran los haitianos. Aquí no hay límite fronterizo. Decir que no van a pasar, eso es una quimera”, aseveró.