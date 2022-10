Diputado renuncia del Partido Cívico Renovador y se pone a disposición de todos

El diputado nacional electo por el Partido Cívico Renovador (PCR), Miguel Ángel de los Santos Figueroa, informó que renunció de ese partido, se declaró independiente y se puso a la disposición de todos.

El legislador remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que fue leída en el pleno de ese hemiciclo para notificar su decisión ante sus pares.

“En la vida suceden cosas que muchos la lamentan y otras que no hay que lamentar. He tomado la decisión de desligarme del Partido Cívico Renovador por decisiones que no estuvimos de acuerdo hacia nuestra persona por el comité político y la dirección de ese partido”, expresó el diputado al agotar un turno durante la sesión ordinaria de este martes.

Santos Figueroa se declaró independiente y luego de agradecer a sus colegas por la atención prestada afirmó: “estoy a la disposición de todos”.

El diputado del Partido Cívico Renovador conformaba un bloque parlamentario junto a los diputados del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, y el diputado por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Miguel Alberto Bogaert Marra.