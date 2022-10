Director de Intrant a sindicato que defiende chofer accidentado en Bávaro: “Si quieren yo les recibo las licencias”

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, manifestó este martes que está dispuesto a recibir las licencias de conducir de los choferes turísticos de la zona este que ayer amenazaron con entregárselas, como una forma de estos apoyar al conductor que se accidentó en Bávaro la semana pasada causando la muerte de cuatro turistas.

El funcionario sostuvo que estos choferes no están obligados a trabajar y que de quedar vacantes esas plazas pueden ser llenadas por quienes estén buscando trabajo.

“Ellos pueden decidir no conducir, incluso si quieren yo vengo y les recibo las licencias, también en la oficina, y los recibo a toditos en comisión, en caravana o como ellos quieran, porque ellos no están obligados. Ahora, ellos lo que no pueden forzar a ilegalidades y malos comportamientos atentos a ese tipo de actitudes, eso es ni este país ni nadie se lo puede aceptar a nadie en ese sentido”, manifestó.

Ayer, el Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este dijo que el chofer del autobús accidentado Franklin Nin Pérez estaría siendo condenado mediáticamente por el Estado y a la vez amenazó con entregar 2,700 licencias al Intrant en apoyo a su compañero.

“Como Hugo Beras está tan afanado por cancelar la licencia de conducir de este compañero, nosotros, de forma categórica, le vamos a entregar más de 2,700 licencias que tienen los choferes de transporte turístico al Intrant”, apuntó Tomasito Reyes, secretario general del sindicato.

Se recuerda que hasta el momento suman cuatro los turistas muertos (tres argentinos y un peruano) en el accidente de autobús ocurrido en el Boulevard Turístico del Este la pasada semana.

Un juez determinará

Al respecto, Beras sostuvo que los choferes pueden tener la opinión que ellos entiendan, pero que al final es un juez que decidirá sobre el caso.

“Ellos pueden decir lo que ellos quieran y yo puedo decir lo que yo quiera, eso lo determina un juez, yo no entiendo cuál ha sido la dinámica de eso, porque eso es un juez que lo determina. Ellos pueden no laborar, porque ellos no están obligados, ellos pueden hacer cualquier otro tipo de servicio pueden ser mecánicos, pueden ser cualquier cosa, ellos pueden tomar la decisión que quieran y yo estoy seguro que esas plazas de trabajo las ocuparán otras personas que sí están buscando trabajo y pueden tener igual de capacidades de ellos”, sostuvo.

Exceso de velocidad

El director del Intrant manifestó que el conductor del autobús accidentado circulaba a exceso de velocidad.

“Tú tienes solamente la comparativa de los vehículos que vienen al lado de este vehículo (autobús), un exceso de velocidad tácito y explícito, ya ahí hay una violación grave, aunque nosotros entendemos que eso es normal, pero eso es una violación grave al tema”, dijo.

Beras indicó que: “un autobús de esta naturaleza en un giro de esta naturaleza y una volcadura de esta naturaleza no ocurre porque usted ande a una velocidad correcta, porque estos autobuses están preparados para cualquier tipo de acción”.

“Aquí hay una responsabilidad también de esa empresa, del mismo conductor cuando usted se presta a despacharse a dar un servicio con un vehículo en esas condiciones”, agregó Beras, quien ofreció las declaraciones en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión.

Hecho

Los muertos por el accidente de autobús aumentaron este lunes a cuatro, luego de que el personal del Centro Médico Hospiten, en Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia, notificara el deceso de un turista argentino.

Se trata de Alejandro Luis Klinec, de 37 años, quien se suma a las argentinas Valeria Paola Medina, 44 años, y Valeria Brovelli, 33 años, así como la peruana Karla Rodríguez Dionicio, 40 años como los muertos por el volcamiento del autobús de servicios turísticos.