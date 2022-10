Defensa de Jean Alain Rodríguez afirma que este saldrá en libertad

Defensa dice que Jean Alain Rodríguez no representa peligro de fuga. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) no tiene un solo argumento legal para prolongar esta prisión y ante esa realidad utiliza argumentos "antijurídicos y absurdos", señalando que el imputado no debe estar en libertad porque pretenda “huir”.

A través de un comunicado, asegura que Jean Alain Rodríguez no representa peligro de fuga y que no tienen otro motivo para mantenerlo en prisión, que no sea la ya concluida investigación.

"Todo el país ha observado las groseras violaciones a la Constitución y al debido proceso contra Jean Alain Rodríguez, por una obsesionada venganza personal. Han llevado el caso al límite de las violaciones y abusos, como si el debido proceso no existiera para Jean Alain Rodríguez, mientras sí permiten, entre otros tantos casos, que todos los imputados del caso Odebrecht asistan correctamente en libertad a sus audiencias, aún con dos de ellos con una condena", dice la nota de prensa.

Añade que la Pepca en reiteradas ocasiones ha manifestado que el caso está "blindado", por lo entiende que "no pueden ir ahora a un tribunal hablar de riesgos si verdaderamente están blindados".

Esperan que en la audiencia los procuradores del Ministerio Público "no inventen más historias" y piden que detengan el descrédito a su defendido.

Los abogados informaron que dada la densidad documental del expediente, es imprescindible que la defensa integrada por tres abogados titulares y el imputado dispongan de un espacio y tiempo necesarios para el tipo de análisis y defensa especiales, lo cual resulta dificultoso en la prisión, ya que se hace necesario el cruce de datos, informes y criterios que sólo sería eficaz en condiciones de tiempo y espacio que resultan imposibles en el medio carcelario.

"Garantizamos que el ex procurador Jean Alain Rodríguez estará presente en cada audiencia en los tribunales demostrando su inocencia, en libertad, conforme lo establece el Artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y los artículos 14 y 15 del Código Procesal Penal", agrega.