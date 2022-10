Director de Protecom responde a mujer que entre llantos denunció incremento de factura eléctrica

El director de la Oficina de Protección al Consumidor (Protecom), Edward Batista, respondió a la joven Mariela Capellán, quien denunció entre llantos que la factura de la energía eléctrica de su hogar se había incrementado de manera abusiva.

“Saludos, Mariela Capellán la invitamos a pasar por nuestras oficinas de Protecom Santiago para aclarar cualquier duda sobre su caso. Nos reiteramos a la orden”, escribió Batista a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Capellán indicó que acudió a las oficinas de Protecom y no le ayudaron con su caso.

La mujer publicó un video que se hizo viral en las redes sociales y en el cual explicó su situación.

“Aquí el profesional no vale un peso, aquí y nosotros estamos cansados de los abusos de Edenorte ya, uno no encuentra qué hacer con los abusos ya de Edenorte”, expresó mientras lloraba y enseñaba varios títulos universitarios.

Aseguró que una brigada de la empresa de electricidad visitó su casa y que supuestamente no encontró alguna situación para el incremento de la factura.

Agregó que si aquí no se regula el abuso de la factura eléctrica no se sabe a dónde vamos a parar, porque no la podemos pagar.