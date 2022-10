Senadora por Puerto Plata interviene durante operativo de Migración contra haitianos

Este viernes se hizo viral en las redes sociales un video en el que se ve a la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Puerto Plata, Ginette Bournigal, discutir con agentes de la Dirección General de Migración (DGM) momentos en que realizaban un operativo contra nacionales haitianos en esa ciudad.

Aunque en las imágenes no se logra escuchar lo que dicen la legisladora y los empleados de Migración, varias personas que estaban en los alrededores vociferaban palabras en favor de que se lleven los haitianos indocumentados.

La senadora conversaba con los miembros de Migración en la misma puerta de entrada a uno de los autobuses que son utilizados en operativos.

“Todo el que no tenga papeles que se los lleven, porque si yo quiero ir a un país extranjero y porque no tengo papeles no pudo ir”, vociferó una señora aun no identificada presente en el lugar.

Otra señora dijo “aquí no puede haber distinción, que se los lleven si están ilegales”.

Explicación

Luego del incidente, Bournigal dio a conocer su explicación del hecho mediante un video que circula en las redes sociales.

La senadora sostuvo que se trató de que tres empleados del campo de golf en Playa Dorada con más de 20 años trabajando allí con sus permisos estaban siendo llevados por el vehículo de Migración.

“Quiero aclarar algunas noticias que han salido por un canal amigo donde personas parece que para hacer daño pusieron una foto nuestra que fuimos temprano a tratar de ver como tres empleados del campo de golf en Playa Dorada con más de 20 años trabajando allí con sus permisos estaban siendo llevados por el vehículo de Migración. Quiero agradecer el trato de los militares que estaban ahí muy deferentes y sí decir que me apena mucho que no haya una oficina organizada de Migración en Puerto Plata para agilizar los trámites”, dijo.

Detalló que su empleada de recursos humanos “mandó hace seis meses a Migración a Santo Domingo los papeles de estos nacionales haitianos trabajando que son personas buenas como había muchos más hasta empleados del Ayuntamiento de Puerto Plata”.

La legisladora dijo estar de acuerdo con el trabajo de Migración y que no se opone a los operativos de esa institución.

“Estamos de acuerdo con el trabajo de Migración, tenemos que proteger la frontera sabemos que hay problemas con salubridad, con institucionalidad y aquí no nos oponemos nunca que Migración actué con ciudadanos de diferentes nacionalidades. Debemos organizarnos y estas cosas hacerlas con cuidado con un poco más de respeto y reitero de ninguna manera es el ánimo nuestro impedir el trabajo de Migración que lo hagan”, indicó.

Agregó que Migración “por favor vengan aquí y se establezcan, escuchen varios empleadores, porque reitero no es solamente en el caso nuestro, ahí había muchas personas reclamando sus empleados con sus permisos”.

“Aclarar que personas interesadas en este momento tan difícil y de tensión que vive la República Dominicana con nuestro vecino país Haití para aprovecharse y endilgar cosas que no son ciertas. Lo que hice lo hice con mucho amor”, sostuvo.

Deportaciones

El hecho se produce momentos en que el Gobierno anunció que en septiembre de este año 2022, a través de la Dirección General de Migración, deportó un total de 11,949 extranjeros ilegales.

La cantidad supera al mes de agosto de este mismo año, cuando se expulsaron 11,524 personas.

"De manera general, en 2022 se han enviado a sus países 85,780 extranjeros, superando al 2019, cuando se expulsaron un total de 67,608 extranjeros", señaló la entidad en una nota de prensa.