La Cámara de Cuentas ultima nuevas auditorías

El Pleno de la Cámara de Cuentas hace las revisiones finales de unas 10 auditorías a instituciones públicas, cuyos informes dará a conocer próximamente.

La información fue ofrecida por la institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, cuyo presidente es objeto de una investigación por presunto acoso laboral y sexual contra dos empleadas de esa entidad.

El Pleno se reunió ayer durante varias horas para conocer sobre las réplicas a una de las auditorías avanzadas, de las que no se dieron mayores detalles. La reunión estuvo presidida por el presidente, Janel Andrés Ramírez, y contó con la presencia de los otros cuatro integrantes del pleno: Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña.

Previo al conflicto legal que atañe a Ramírez, y por el que varios empleados de la Cámara de Cuentas ya han sido interrogados por la Procuraduría, salió a la luz el impasse que supuestamente enfrentan los miembros del Pleno por la revisión de varias auditorías que habían sido realizadas durante la gestión anterior que encabezó Hugo Álvarez.

Oficialmente no ha habido una confirmación o negación de dicho impasse. Al tema, se refirió el senador oficialista Pedro Catraín, en declaraciones dadas en septiembre pasado.

“Entendemos que lo que hay detrás... son las auditorías que fueron maquilladas por Hugo Álvarez, el anterior presidente de la Cámara de Cuentas, cuñado de José Ramón Peralta… eso es lo que debió haber criticado el senador del PLD”, dijo el legislador momentos en que en el Senado se debatía si se debía investigar o no a Janel Ramírez por las acusaciones en su contra.

La acusación Ramírez fue acusado ante el Ministerio Público el pasado 16 de septiembre por las empleadas de la Dirección Jurídica, Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, quienes les atribuyen acoso sexual y laboral que sufrieron a finales de 2021 y mediados de 2022.

Empleadas que acusan al presidente de CC asisten "normal" a sus puestos

Las abogadas Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, quienes se querellaron recientemente contra el presidente de la Cámara de Cuentas por acoso sexual, asisten de manera "normal" a sus puestos, en la Dirección Jurídica de ese organismo y en el que tienen más de cinco años laborando.

Así lo informó el padre y abogado de una de las jóvenes, quien dijo también que en esta semana la Procuraduría no ha continuado con las entrevistas de testigos sobre la denuncia contra Janel Ramírez Sánchez.

La Procuraduría General de la República no ha ofrecido información sobre cómo va el proceso de investigación del caso a pesar de la insistencia de los periodistas.

Francisco García Rosa, padre Bella Massiel García Paulino y uno de sus abogados, afirma que por la experiencia que tiene por haber sido representante del Ministerio Público por más de 14 años, entiende que los procuradores adjuntos designados para el caso deben estar agotando otras partes de la indagatoria de la querella contra Ramírez.

El presidente de la Cámara de Cuentas fue seleccionado por el Senado junto a los demás miembros de esa entidad en abril del pasado año.

"Ellas siguen laborando normal en sus puestos, no van a faltar y ellos no las pueden cancelar porque la ley no lo permite (…) el que la quiere mirar como la quiere mirar que la miren, están teniendo un valor de denunciar el hecho, de acusar a quien la acosó e ir a su trabajo sin temor porque ellas son víctimas, ellas no son victimarias, ellas tienen mucha dignidad", sentenció García.

Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, de 28 y 29 años de edad, según su representante, han recibido la solidaridad “total” de todos sus compañeros de trabajo, así como de sus promociones, “tanto de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestrea y Unibe donde estudiaron”.

Aunque entiende los procuradores deben ser más ágiles en la investigaciòn, sostiene que ellos no tienen plazo para concluirla cuando no hay medida de coerción.

Tania Molina Es periodista en Diario Libre.