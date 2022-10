Boris Johnson regresa a Reino Unido en clase económica luego de su estadía en RD

El ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson partió hacia su país luego de haber estado de vacaciones en la República Dominicana, y de haber expresado a una persona cercana que se postulará para liderar el país nuevamente, tras la renuncia de Liz Truss.

Johnson tomó un vuelo al Reino Unido, y regresa en clase económica junto con su esposa e hijos, según reseña el medio Sky News.

Estuvo hospedado en el exclusivo Casa de Campo, en La Romana.

El medio publicó una foto tomada por Michael Herd de Sky en la que dice que el corresponsal estadounidense Mark Stone está en el mismo vuelo del político británico.

Johnson abordó el avión antes que los demás, con su familia, y "hubo una reacción mixta: estaba detrás de un área de vidrio" y hubo "algunos abucheos, algunas personas que parecían un poco desconcertadas", aunque Johnson no lo haría. No he podido oírlos "porque estaba detrás del cristal", dice la nota del citado medio.

El político británico estuvo de vacaciones en el este del país, según confirmaron varias fuentes a Diario Libre.

Johnson vio su popularidad afectada como primer ministro luego del escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, pero cuatro meses después de que anunciara su dimisión ha recuperado terreno en las encuestas.

En un sondeo entre los afiliados "tories" publicado esta misma semana, el 32 % de las bases del partido quieren que vuelva al poder, mientras que el 23 % prefiere a Rishi Sunak, quien según los últimos sondeos, es favorito para sustituir a Truss.