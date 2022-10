Quico Tabar advierte a los banqueros "llegará el momento en que la sociedad se hartará del desorden"

El administrador interino de la Lotería Nacional, Teófilo (Quico) Tabar, manifestó que junto al Consejo Consultivo "busca elevar el concepto devaluado que tiene la mayoría de la sociedad respecto a los banqueros" y al juego en el país, en cuyo sector, entiende, hay muchas personas buenas, trabajadoras, con gran conocimiento y deseos de colaborar.

Además, que en Lotería se restablezcan los controles necesarios para crear un clima de confianza y de respeto no solo entre los que tienen bancas y concesionarias, sino frente al pueblo que vive de la esperanza.

“Hacerles comprender a los banqueros, que cuentan con un equipo que no tiene intereses en el juego, sino en el bienestar del país, en la institucionalidad, en el respeto y en la confianza”, expresó a en su discurso durante la Eucaristía de celebración del 140 aniversario de la institución.

Puntualizó que bajo esa consigna acompaña al Consejo Consultivo, del cual dijo sentirse honrado en ser su coordinador.

En ese orden, aprovechó la oportunidad para defender la calidad del trabajo que realizan los miembros de ese organismo, pese a no saber de juego, “ellos saben lo que está correcto y lo que no está permitido, lo que se debe y lo que no se debe hacer”.

Asimismo, resaltó que el Consejo integrado por Monseñor Francisco Ozoria, Monseñor Jesús Castro, Bernardo Vega, Frank Valdez Mena, Manuel Mora Serrano, Rafael Acevedo, Efraín Castillo, Bienvenido Brito, Juan Batlle y Federico Lalane, le presentó al presidente Luis Abinader un anteproyecto de ley para reformar la Lotería Nacional.

También, que están en la búsqueda de acuerdos transparentes con los diferentes sectores ligados al juego de lotería, haciéndoles entender el papel de la entidad como ente público y el de ellos como privado.

“Ellos como propietarios de bancas, pero la Lotería Nacional como el órgano oficial regulador y dueño de sus sorteos, procurando alianzas claras, en beneficio de ellos, de la sociedad y del Estado”, manifestó

Acuerdos internacionales

Tabar informó que se están gestionado acuerdos tanto con la Lotería de Nueva York como con la Lotería de España, para lo cual cuentan con la colaboración del congresista Adriano Espaillat y del embajador dominicano Juan Bolívar Díaz.

Dijo que buscan innovar los sorteos y hacerlos más atractivos y crear ambientes de confraternidad con el sector bancas.

“Procurar nuevos productos mediante una alianza pública, clara, transparente y debidamente controladas”, puntualizó.

La Lotería no tiene bancas de apuestas

El administrador interino de la Lotería expresó que otro de sus objetivos es tratar de hacer entender a la ciudadanía que el ese organismo no tiene bancas de apuestas de ninguna especie y que las mismas son propiedad privada.

“Hacerles comprender a algunos sectores que todavía resabian, probablemente con razones producto de lastres del pasado, que los que conforman este equipo de hombres del Consejo Consultivo y funcionarios de la Lotería, solo procuran lo mejor para todos. Sin privilegios”, expresó.

Llama a banqueros a reflexionar

Tabar reiteró su llamado al sector de bancas de apuestas, a reflexionar, despojados de cargas sentimentales y aprovechando “la buena voluntad” del presidente Abinader y del Consejo Consultivo de crear las bases para un sistema de juego más organizado, claro, justo y sin privilegios irritantes.

“Si el propio sector no se pone de acuerdo y contribuyen con la institucionalización permanente, siendo parte del sistema, llegará el momento en que la sociedad se hartará del desorden”, advirtió el funcionario.

Previo a finalizar su discurso, subrayó, aunque no sabe hasta cuándo estará al frente de la Lotería, de lo que sí está consciente es que no debe ni puede continuar repartiendo el tiempo en dos instituciones a la vez, además de dos Consejos que conllevan esfuerzo y dedicación, “aún con fuerzas, ya hace tiempo que entré en la ruta de adulto mayor”.