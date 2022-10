Sindicalista Jesús Núñez denuncia le impiden salir del país por supuesta orden judicial que desconoce

El coordinador y vocero de la Unión de los Trabajadores Cañeros (UTC), Jesús Núñez, denunció este jueves que la Dirección de Migración del Aeropuerto de Las Américas no le permitió salir del país debido a un supuesto impedimento de salida que pesa en su contra.

Durante una conversación con Diario Libre, el sindicalista explicó que se disponía a viajar a Cuba para tratarse un cáncer maligno que tiene debajo de la mandíbula, en el Hospital Hermanos Ameijeiras. El vuelo estaba pautado para salir a las 10:45 de la mañana y fue retenido aproximadamente a las 9:48 de la mañana, “sin recibir explicación alguna”.

“Me detuvieron, no puedo viajar a Cuba porque tengo un impedimento, pero cuando yo saqué el pasaporte Migración me dijo que yo podía viajar y cuando vengo aquí (al Aila) me dicen que no puedo viajar”, explicó Núñez.

Dijo no entender los motivos del impedimento. Consideró que si “hay algo en su contra” las autoridades deberían citarlo por las vías correspondientes y explicarle.

Tras ser retenido por varias horas, a Núñez lo dejaron marchar.

“Eso fue un asunto bien pensado porque cuando yo llegué al aeropuerto, tres individuos (uno mal vestido) se acercaron a mí de una manera muy extraña y me miraron de arriba abajo (…)”, narró el cañero.

Núñez indicó que acudiría a la Fiscalía para buscar una explicación de lo sucedido, “porque si tengo una orden de lo que sea un juez tiene que decírmelo y no actuar así, porque así hasta matan a uno”.

“Estamos necesitados de que la justicia dominicana sea más informativa y más formal”, enfatizó.

Recordó

El vocero de los cañeros recordó que en el año 2018 la Fiscalía de Higüey retuvo nueve pasaportes, entre ellos el de él y que nunca se los devolvieron.

Dijo que en esa ocasión los cañeros “estaban haciendo unos cursos en Panamá, Costa Rica y Cuba”.

“El caso es que se van acumulando muchas cosas de abuso, de injusticias y más este caso que es muy delicado porque se trata de mi salud. Estoy hablando porque me inyecto un día sí y un día no”, se quejó Núñez.

Cree que se trata de una represalia

Para el sindicalista, el accionar de Migración en su contra “es fruto de las constantes movilizaciones que nosotros hacemos en favor de miles de trabajadores que tienen que entregarles su documentación (Residencia Permanente, no Permisos Temporales) y eso le da muy duro a Migración”.

Además, porque han denunciado maltratos por parte de esa entidad a los migrantes.

“Ellos los maltratan porque les allanan las casas a las 4:00 de la mañana, los sacan hasta en pantaloncillos y el que se opone le dan hasta golpes”, denunció.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/un-grupo-de-personas-con-equipaje-efb92033.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Su estado de salud

Núñez explicó que lleva tres años tratando se el tumor en el país, pero que hace unos seis meses le fue diagnosticado el cáncer.

“Yo tengo un tumor crecido debajo de la mandíbula, ese tumor tiene unos ganglios que se me han crecido”, sostuvo.