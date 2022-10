Abel Martínez rechaza una solución a la crisis haitiana que comprometa la seguridad nacional

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, rechazó este sábado una solución a la crisis haitiana que comprometa la seguridad nacional, la existencia y el futuro de la República Dominicana.

Asimismo, apuntó que el país siempre ha sido generoso y solidario con Haití y que está en la disposición de ayudar sus ciudadanos, pero desde su territorio.

"Estamos ante un país vecino que queremos ayudarlo, pero vamos a ayudarlo allá, millones de ilegales que hoy no le sabemos su nombre, no sabemos si pagan impuestos o no pagan impuestos, que no pagan agua, que no pagan luz, que no pagan teléfono, que viven de nuestra economía, pero no le devuelven nada a ella" Abel Martínez Candidato presidencial por el PLD y alcalde de Santiago “

Sin embargo, dijo que los extranjeros, de cualquier país, son bienvenidos a la República Dominicana, pero de forma legal “porque este país se respeta, este país tiene leyes y este país no es una jungla”.

¡No somos una jungla: somos una nación civilizada y soberana! ... La República Dominicana siempre ha sido generosa y solidaria con Haití; pero, rechazamos una solución que comprometa nuestra seguridad, nuestra existencia y nuestro futuro. #SomosDominicanos pic.twitter.com/qWZtyGKCeB — Abel Martínez Durán (@AbelMartinezD) October 29, 2022

El pasado jueves la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, instó al Gobierno dominicano a “prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”.