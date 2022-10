Decenas de familias continúan viviendo hacinados en escuela de Los Alcarrizos

No es la primera vez que los afectados se manifiestan exigiendo ser reubicados, aunque sus esfuerzos no han sido suficientes. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente totalmente insalubre, con hacinamiento y diversas precariedades, así viven 389 familias que fueron desalojadas del barrio Freddy Beras Goico, en el municipio Los Alcarrizos de Santo Domingo Oeste el pasado 6 de marzo del año 2021.

A un año y ocho meses del desalojo, estas personas se albergan en un plantel educativo en construcción en el sector denominado Los Coquitos de este municipio.

Manifiestan que cada día es una pesadilla debido a las condiciones que tienen que vivir, donde en una sola aula están hasta cinco familias, con solo tres baños, con sistema eléctrico improvisado al igual que el potable.

Separan las aulas con tablas, hojas de zinc, tratando de crear un espacio que sirva como sus casas, en pequeños espacios y sin ventanas.

Según denuncian, estas personas fueron sacadas de sus casas en horas de la madrugada por autoridades de la Policía Nacional sin previo aviso, quienes llevaban alrededor de 17 años viviendo en la zona.

Explicaron que las autoridades sostuvieron la razón de que el desalojo se llevó a cabo debido a que los terrenos eran propiedad privada, sin embargo, estos aseguran que tienen sus títulos de propiedad cuando compraron al Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).

Piden al presidente de la República, Luis Abinader, que sean reubicadas las decenas de familias que se alojan en el centro educativo y que no quieren más promesas incumplidas por parte de las autoridades.

No es la primera vez que los afectados se manifiestan exigiendo ser reubicados, aunque sus esfuerzos no han sido suficientes ya que las autoridades no han realizado las acciones necesarias para resolver la situación.

Niños enfermos

Los desalojados denuncian que sus niños se han enfermado debido a la cantidad de contaminación que hay en el lugar.

Además, se quejan de que sus hijos muchas veces deben faltar a la escuela por no tener agua potable para bañarse y por la condición en la que se encuentran las calles de la zona, especialmente los días de lluvias.

Explican que la situación es más difícil cuando el agua arrastra los desechos sólidos tapando todo el lugar y provocando enfermedades no sólo en los niños, también en los adultos y ancianos desalojados.

"Y cuando llueve es peor, un lodazal grandisimo que uno ni puede cruzar. Nuestros niños se han enfermado, estamos en muy malas condiciones", expresó el señor Samuel Mora.

La mayoría de estas personas se encuentran sin trabajo, recibiendo ayuda por parte de las autoridades de la Alcaldía de Los Alcarrizos.

También han recibido ayuda con raciones de alimentos, ropa y medicamentos por parte de varias fundaciones nacionales e internacionales.