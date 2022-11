Congresistas difieren con Pacheco sobre los escollos que enfrenta el Código Penal

Congresistas de diversos partidos y posiciones con respecto al proyecto de ley de Código Penal difieren sobre las aseveraciones externadas por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en el sentido de que los diputados a favor y en contra del aborto coincidieron en boicotear la aprobación de la pieza incluyendo el tema de la discriminación por orientación sexual.

Al ofrecer una entrevista a Diario Libre, el líder congresual se refirió a los diputados que portaban pañoletas azules y verdes.

El diputado peledeísta Gustavo Sánchez rechazó los alegados presentados por Pacheco y acusó al partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM), de introducir nuevas modificaciones a ese proyecto de ley en el pleno relativas al aborto, supuestamente a sabiendas de que no lograrían apoyo.

Argumentó que los “pro vida” o que portaban pañoletas azules tenían mayoría en la Cámara Baja y que en último momento, a través del diputado perremeísta Eugenio Cedeño, presentaron modificaciones que no lograron respaldo.

Aseguró que Cedeño, contó con el consentimiento del vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar. También, afirmó que el PRM usó a la diputada peledeísta Ysabel de la Cruz, como “conejillo de Indias” para que también presentara modificaciones a la pieza. “El vocero del PRM sabía que no se aprobaría con esa premisa”, precisó Sánchez quien favorece despenalizar el aborto.

Al cuestionársele sobre los alegatos de Pacheco, respondió: “No. Eso no fue así. El PRM permitió contaminar el proyecto de ley. Porque si el PRM no inmiscuye cambios sobre la discriminación por orientación sexual el Código estuviera aprobado”. Se refirió a propuestas de modificaciones sometidas al pleno que no fueron consensuadas en la comisión bicameral.

Indicó que “Eugenio Cedeño y Lourdes Aybar (de la Fuerza del Pueblo) convencieron a Julito Fulcar para que Ysabel de la Cruz presentara esas modificaciones al Código Penal”.

En tanto que el diputado peledeísta Víctor Suárez, insistió en que no existe voluntad política para aprobar el Código Penal y argumentó que Pacheco no tiene razón al buscar justificaciones ante la no aprobación de esa pieza. Recordó que el Código Penal con tres causales es un compromiso del presidente Luis Abinader y del PRM.

“Pacheco, en una parte, tiene razón. Pero en el tema de buscar otros culpables, no, porque ellos se comprometieron a aprobar las tres causales, ahora, no puede culpar a las tres causales, alegó.

Tiempo de dejar excusas El diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza afirmó que ya es momento de dejar las excusas y aprobar el proyecto de ley del Código Penal. Aseguró que “las tres causales” fue un tema debatido y superado y que ahora han surgido otros escollos por superar como la discriminación por orientación sexual. “Es momento de aprobar el Código Penal y dejar las excusas ya”, dijo y recordó hay un informe favorable aprobado.