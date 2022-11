Colegios autogestionan sus casos de influenza, dice la Ainep

La gran cantidad de casos de influenza que afecta a niños, adolescentes y adultos no ha afectado el desenvolvimiento normal de la docencia tanto en los centros del sistema público como en los del sector privado.

El Ministerio de Educación (Minerd) informó que no tiene reportes de escuelas que hayan cerrado por este brote y las clases continúan con regularidad. Explicaron que los centros educativos mantienen las medidas de higienización y cuidado para evitar contagios.

"Estamos dando un seguimiento continuo con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud, pero las clases se imparten normalmente en las escuelas, si se reportan casos se aplica el protocolo, el estudiante se envía a su casa hasta que supere la enfermedad ", se informó a través de la Dirección de Comunicaciones del Minerd.

Los colegios

Mientras que el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP), Jorge Luis Peláez, dijo que se han registrado casos de influenza, pero cada colegio lo ha manejado de manera particular.

Aseguró que no manejan estadísticas, pues "por el momento no tengo estadísticas en ese sentido, pues no ha llegado a ser un problema a nivel de tenerlo que tratarlo de manera colectiva. Algunos colegios han tomado la decisión de impartir clases virtuales, al registrar una gran cantidad de estudiantes afectados".

El presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, Plutarco Arias, reconoció el lunes un alza en los casos de influenza.

“En este momento ha habido un aumento importante del brote de influenza en el país, donde los grupos predominantes con relación a la edad están en grupos escolares de cinco a 15 años y universitarios de 15 a 30 años", dijo.