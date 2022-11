Dicen joven acusado de agredir helicóptero de comitiva presidencial tiene “problemas mentales”

Familiares y representantes del joven acusado de lanzar una funda que contenía trapos y piedras a uno de los helicópteros de la comitiva presidencial, en la pasada visita del presidente Luis Abinader a la provincia de El Seibo, aseguran que tiene “problemas mentales”.

Amado Feliciano, psicólogo desde hace cinco años del joven Dauri Antonio García, de 19 años, a quien el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo impuso el miércoles tres meses de prisión preventiva, por terrorismo, dijo que el mismo presenta un retraso conductual.

“Yo tengo tratando a ese jovencito desde hace cinco años que entró al liceo Profesor Juan Bosch y puedo decir como su psicólogo escolar que las actuaciones de ese joven no son de personas adultas y no es una persona estable emocionalmente”, indicó.

Explicó que aunque Dauri “actúa por impulso, no es una persona violenta ni agresiva” y que tampoco ha presentado una conducta delictiva.

“El joven actúa como una persona con ambivalencia, es muy dejado. Aunque él tiene 19 años, su comportamiento es como un adolescente y además, se junta con niños y adolescentes, mentalmente no actúa como una persona adulta”, indicó.

El profesional de la conducta humana, expresó que están pidiendo a las autoridades que se le haga una evaluación más profunda para determinar su diagnóstico.

Tío dice es un abuso

Mientras que Thomás Villa, tío del joven, manifestó: “Ha sido un abuso por parte de las autoridades condenar a un joven que física y psicológicamente no está bien”.

Dijo que Dauri, a pesar de que tiene problemas conductuales y falcémico crónico, las autoridades “tomaron las medidas que quisieron”.

“Desde el principio se les advirtió que es un muchacho enfermo y que al momento que tiraron la funda había un grupo de muchachos y, como él no podía correr, lo agarraron solamente a él”, sostuvo.

Precisó que el joven es huérfano de madre, la cual murió desde hace más de siete años y es abandonado por su padre. Dijo que el joven no ha tenido una “crianza sólida”.

“Él no es un delincuente, pero es una persona que se ha criado como quien dice solo, yo me la paso trabajando en Bávaro y soy quien lo mantengo, por lo que, él no está llevando un tratamiento adecuado”, adujo el señor.

Agregó que el joven merece una oportunidad, puesto que a pesar de sus dificultades estaba cursando el cuarto de bachillerato.

Abogado

Luis Candelario, abogado de Dauri Antonio García, dijo que solicitó al Ministerio Público, a través de una estancia, que le facilite una certificación para que se le haga un examen en el hospital, tanto físico como mental.

“Con esas certificaciones, que digan las condiciones de salud del joven y la nueva resolución, yo entiendo que él puede salir libre, porque una persona que sea un enajenado mental no puede estar preso”, adujo.

Coincidió que físicamente el joven presenta una “desnutrición por falta de atención alimentaria y una deficiencia psicológica”.