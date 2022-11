Encuentra anomalía en gestión de Ramón Rodríguez y Ángel Estévez en Agricultura

La Cámara de Cuentas de la República informó que durante el período de enero de 2013 a diciembre de 2015, el Ministerio de Agricultura no elaboró estados financieros y que tampoco se encontró un reporte del libro mayor general y se observaron diferencias en la cantidad de cuentas bancarias confirmadas, depósitos de ingresos no registrados y transferencias entre cuentas internas consideradas como ingresos.

Estos detalles fueron publicados este viernes por el organismo fiscalizador que realizó una auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del año 2015 durante las gestiones de Luis Ramón Rodríguez y Ángel Estévez.

Los hallazgos evidenciados refieren que en la entidad también se observó ausencia de soportes de los expedientes de pagos, método de presentación incorrecta de la ejecución presupuestaria consolidada, desembolsos sin el debido soporte que respalde el gasto, transferencias entre cuentas internas registradas en gastos, y pagos de intereses que no corresponden a la entidad e imprevistos pagados sin justificación. Además de incumplimiento de procedimientos que regulan el control interno en la administración de los recursos públicos.

“El ministerio de Agricultura no cuenta con estados financieros para los períodos 2013, 2014 y 2015, que contengan toda la información financiera de la institución. En los análisis de las conciliaciones bancarias se observaron diferencias entre la cantidad de las cuentas suministradas por la entidad y la confirmación bancaria recibida del Banco del Reservas en los años 2013-2015”, dice el informe.

Además, se evidenció retenciones de impuestos no pagados al Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por un valor de RD$28,359,398.

El informe de la Cámara de cuentas también resalta evidencias de transferencias entre cuentas internas consideradas como ingresos de recursos realizados entre las cuentas bancarias internas desde la cuenta “Financiamiento de Vehículos”, a las cuentas “Apoyo a la Producción y Fomento Agropecuario”, por valor de RD$30,500,000., generando duplicidad en la presentación del total de ingresos.

“Se verificó que los ingresos obtenidos en efectivo por concepto de permisos de importación en fecha 10 de enero de 2013 al 23 de abril de 2014, por un valor de RD$27,373,995, no fueron depositados en una cuenta del Ministerio, ni en la cuenta Única del Tesoro, sino entregados al departamento de nómina.

“Se confirmó que la entidad realizó subastas durante el año 2013, por monto total de RD$145,180,900; expedientes que totalizan el valor de RD$96,715,366, de los que, no se evidenció el depósito de estos recursos recibidos por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana (BARD) y transferidos al Colector de Aduanas”, agrega el informe.

También se encontró que los ingresos extrapresupuestarios (propios) de los años 2013- 2015, recaudados por concepto de permisos de importación, pesticidas y sanidad vegetal por el monto de RD$99,580,887, no fueron depositados a la Cuenta Única del Tesoro.

Entre otros hallazgos detectados están: ausencia de soportes en los expedientes de pagos por el monto de RD$1,928,458,043.

“No fue posible revisar las nóminas de pago de Servicios Personales del período 2013, por un monto de RD$1,773,032,102, porque no fueron suministradas, debido a que la entidad no pudo extraerla del sistema SASP y no contaba con la nómina impresa. Tampoco se obtuvieron las nóminas físicas del pago de jornaleros por un monto de RD$8,024,675, debido a que la entidad no pudo identificarla en sus archivos”, dice el informe.

La Cámara de Cuentas dice que hubo documentos no entregados de diferentes rubros que sustentan los registros en los años 2013-2015, por valor total de RD$147,401,266; pagos mensuales por concepto de servicios especiales en el período auditado por un monto total de RD$450,587,635, a un personal que no está nombrado. “No se evidenciaron los expedientes, nombramientos, contratos, reportes de asistencia, ni el trabajo realizado por los mismos”.

El Ministerio dejó de retener por concepto de Seguro Familiar de Salud (SFS) y Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), el monto de RD$25,879,724, a empleados de la entidad registrados en las nóminas de Servicios Especiales y Contratado Igualado y dejó de aportar a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por concepto de Seguro Familiar de Salud (SFS); Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), el monto de RD$66,904,629, correspondiente a empleados de la entidad registrados en las nóminas de Servicios Especiales y Contratado Igualado.

Los inspectores encontraron que, en el año 2015, el Ministerio dejó de retener y aportar el monto de RD$812,658 y RD$2,100,547, respectivamente, para un total de RD$2,913,205, por concepto del Seguro Familiar de Salud (SFS); y Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), en la Nómina de Jornaleros.

También se evidenció diferencias entre la ejecución presupuestaria y el reporte de libramientos del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) en las cuentas que componen las áreas de servicios personales, no personales, materiales y suministros; y transferencias corrientes, por un valor de RD$57,833,274, desembolsos por monto de RD$93,625,872., correspondientes a gastos de servicios no personales; materiales y suministros; y transferencias corrientes, sin las facturas que justifiquen el desembolso realizado, compras por concepto de alimentos y bebidas por un valor total de RD$17,005,740 sin completar los procesos de selección del proveedor de acuerdo con los umbrales establecidos los cuales debieron ser bajo las modalidades de compras menores.

También alquileres de equipos de transporte y construcción por un monto de RD$29,059,502 sin evidenciar la realización de los procedimientos de selección de compras durante el 2013-2015, según lo estipula la Ley 340-06 para las modalidades de Comparación de precios y Licitación Pública, contratos de publicidad en el 2015 por RD$5,332,715, sin evidenciar el proceso de comparación de precios correspondiente según establece la Ley 340-06.

Sobre el contrato de rehabilitación de 70 kilómetros de camino en la provincia Samaná, por un monto de RD$24,998,439, solo fue posible identificar una longitud de 25 kilómetros, relacionados a los trabajos en los caminos realizados en La Gina, Caña Félix y La Cuchilla, quedando sin ser identificados 45 kilómetros, debido a que el Supervisor por parte del ministerio de Agricultura, no tenía conocimiento de la ubicación física de los lugares restantes. La diferencia no observada asciende a un valor de RD$16,070,425.