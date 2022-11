Miembros de la Defensa Civil buscan a Jochy Batista en cañada de Arroyo Hondo

Unidades de rescate de la Defensa CivilR iniciaron la búsqueda, la tarde de este sábado, de José Antonio Batista (Jochy), quien fue reportado desaparecido por sus familiares tras las inundaciones que se registraron este viernes.

Los rescatistas se adentraron en la cañada La Arenita, ubicada en el barrio la Puya de Arroyo Hondo, tratando de localizar a Jochy, que fue captado por cámaras de seguridad en esos alrededores, cuando se disponía a llegar a su casa en Cuesta Hermosa.

Yanna Bastista explicó a Diario Libre que su hermano se trasladaba en un vehículo junto a su esposa, Raisa Díaz, por las inmediaciones del centro comercial Ágora Mall, en la avenida John F. Kennedy. Sin embargo, como el tráfico provocado por las fuertes lluvias no les permitía avanzar, el decidió bajar del automóvil y caminar a su casa, porque su hija de 12 años estaba sola en la casa.

"Al ver que le llegaban videos de que aquí... porque fue justamente allá afuera lo de la garita, que se voltearon dos furgones. Entonces no había luz, no había línea telefónica, él se desesperó y dijo: 'yo me voy a ir a pie'", describió Yanna.

José Antonio Batista Polanco, de 49 años, y de 5 pies y 11 pulgadas, iba vestido con una camiseta roja y unos pantalones jeans. En caso de haberlo visto, por favor llamar al 809-847-0102.