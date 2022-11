¿Cómo está estructurada la boleta del censo X?

La boleta censal estará compuesta por seis secciones generales, pero específicamente se concentran en tres grandes grupos la ubicación geográfica; las características de vivienda, que se refiere a los materiales de construcción; las características del hogar, sobre los núcleos familiares que habitan una vivienda. De manera particular la boleta censal aborda el tema migratorio; formación académica; las personas con discapacidad; uso de la tecnología; empleo; la mortalidad de la población de los últimos tres años; entre otros.

Localización geográfica

La localización geográfica combinada con estadísticas y determinadas características socioeconómicas ofrece una visión importante sobre las condiciones, tendencias y distribución espacial la población. Responder a las preguntas de dónde corresponden las personas con las características de edad, sexo y condición económica, empleo, entre otras preguntas.

Es una pregunta abierta donde el empadronador o empadronará registra el nombre que le brinda cada uno de los informantes entrevistados y a su vez está relacionado con el área de empadronamiento, contándose adicionalmente con una codificación territorial para cada una de las entidades, incluyendo los barrios urbanos, y los parajes rurales.

Características de la vivienda

Uno de los objetivos esenciales del censo de vivienda es proporcionar información sobre el número de unidades de habitación existente, las características estructurales y los servicios e instalaciones que posibilitan una vida privada, sana y tener unas condiciones de vida familiar normales.

El objetivo general de esta sección es obtener información para apoyar la actualización de las estadísticas de vivienda y de esta manera poder identificar las necesidades y retrasos en esta área. El objetivo de diferenciar el tipo de vivienda en la boleta censal es obtener indicadores a través de la vivienda con las categorías que se consideran a modo de obtener información específica para cada uno de los tipos de vivienda.

Las viviendas se dividen en dos grandes grupos, vivienda particular y vivienda colectiva. En las viviendas particulares se encuentra las subdivisiones de casa independiente, apartamento, vivienda dúplex y vivienda en hilera. Y la vivienda colectiva se encuentra subdividida en pensión, casa de huéspedes, hotel, cuartel militar, cárcel y correccional de menores.

Además, se evalúa la condición de ocupación en la que se obtiene información de tipo convención o básica para determinar si la vivienda está ocupada o desocupada. En el caso de la vivienda desocupada debe explicarse el motivo por el cual lo están. Conocer esta condición es cuantificar la disposición real de vivienda ocupadas y desocupadas en el país, que resulta un insumo para analizar el déficit de viviendas y particularmente en áreas geográficas.

La ocupación de viviendas se dividen en particulares y desocupadas, dentro de las particulares se encuentran las ocupadas con personas presentes y ausentes y dentro de las desocupadas están las de en venta o alquiler, de veraneo o uso temporal.

En cuanto a la construcción de vivienda se pregunta los materiales predominantes de las paredes exteriores de la vivienda. Los objetivos de esta información son determinar las características de construcción de vivienda para tener un indicador de calidad, generar indicadores que discriminen según niveles socioeconómicos y además permiten evaluar las caracterizaciones de la vivienda recuperables o irrecuperables.

También pregunta sobre las habitaciones utilizadas, que se convierte en un tema principal para generar indicadores sobre el nivel de vida de la población, al calcular el número de residentes habituales por las habitaciones utilizadas.

Los hogares

La identificación del hogar está basado en las disposiciones adoptadas por las personas, individualmente o en grupos, para satisfacer sus necesidades de alimentos o de otros artículos esenciales. El concepto de hogar presupone que la cantidad de hogares y de unidades de vivienda no puede ser la misma. Una unidad de vivienda es un lugar separado e independiente de alojamiento previsto para que lo habite un hogar, pero que puede ser ocupado por parte o más de un hogar.

La importancia de incluir en censo el tema vinculado a los hogares radica en su funcionalidad, por un lado en el aspecto técnico de levantamiento y por su utilidad analítica en el ámbito de la investigación ya que permite establecer los vínculos que existen entre los grandes procesos que ocurren en la sociedad.

Levantar la información permite establecer las condiciones de vida de las personas dentro de los hogares.

El tema migratorio

La pregunta 36 aborda el tema migratorio en cuatro preguntas de la número 36 a la número 39: “¿Dónde residía la madre de (NOMBRE) cuando él o ella nación?”; “¿En qué municipio de República Dominicana?”; “¿En qué país?”; “¿En qué año llegó (NOMBRE) a la República Dominicana?”.

Sobre este tema en particular, que ha sido argumento de debate en las redes, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, ha explicado que para el caso específico de la población haitiana, la más numerosa entre los migrantes en el país, aclaró que se trata de una estadística, no de un conteo, y que, por ser una migración flotante, de gente que viene y va, se requiere de trabajos muchos más enfocados.

“El Censo te puede dar un aproximado, no el dato idóneo. Por eso se realiza la Encuesta Nacional de Inmigrante, para el próximo año, tenemos esta encuesta, que es específica para esta población. Entonces, con los datos del censo, cruzamos esos datos y tenemos una mejor estimación de la población total de los residentes extranjeros en RD”, indica.

Pidió tener “la confianza de que en la ONE, por secreto estadístico, estamos comprometidos a no entregar datos desagregados o por individuo, a nadie, no. Pueden tener la plena confianza”