“No son armas ideológicas”, el explicativo tuit de Juan Ariel Jiménez sobre su razón para apoyar el Censo

El exministro de Economía y actual miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, publicó la razón por la que da su visto bueno al Censo Nacional de Población y Vivienda, pautado para comenzar este jueves 10 de noviembre en toda la República Dominicana.

A modo personal, Jiménez detalló la importancia del empadronamiento para tomar decisiones y también aclaró las dudas que tienen algunos sectores sobre los temas de migración e ideología.

El economista expresó que el Censo es esencial para el Gobierno tomar decisiones de todas índoles basadas en las estadísticas actualizadas. “No disponer de dichas informaciones es como entrar en una sala de operaciones sin haber hecho ni una radiografía”, sostiene un documento colgado en su Twitter, el cual fue replicado y comentado ampliamente.

"Puedo decir de manera responsable que no hay nada que me llame la atención ni que me genere algún temor de que pueda ser usado para fines incorrectos" Juan Ariel Jiménez Exministro de Economía “

El tercer punto que detalló el economista es que el Censo no es un arma ideológica para promover agenda. “Los Censos, sencillamente, levantan información cruda. Es decir, nos dan el diagnóstico, sin más, como lo hace una prueba de laboratorio… Entiendo las preocupaciones ideológicas y de índole migratorio que han expresado algunos sectores, comparto algunas preocupaciones, pero estoy consciente que una herramienta estadística como el Censo no se vincula con esos temas”.

En el cuarto punto reiteró que los Censos tampoco regulan la migración, sino que se procesa información anónima con fines estadísticos, “sin consecuencias para la persona o familia censada”.

Ante el debate que ha generado el tema del X Censo Nacional, en este documento expongo y argumento mi opinión personal respecto al tema. pic.twitter.com/E6qH88kmbk — Juan Ariel Jiménez (@JimeneznJuan) November 9, 2022

Jiménez reconoció que ha habido errores en los censos anteriores, pero espera que el Gobierno haya corregido las fallas.

“En conclusión, invito a que apoyemos el X Censo Nacional y recibir cordialmente a los empadronadores. Solo con buenas informaciones se construye un mejor país”, expuso Jiménez.