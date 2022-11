Décimo Censo de Población y Vivienda arranca hoy sin falta

Los empadronadores de la ONE trabajarán 14 días. ( FUENTE EXTERNA )

A las 8:00 de la mañana de hoy arranca el Décimo Censo de Población y Vivienda que se realiza en la República Dominicana, con más de 35 mil personas en las calles para contabilizar a la población y registrar su nivel de vida.

Los partidos políticos de oposición han hecho observaciones e incluso han llegado a sugerir la posposición del proceso, mientras la Iglesia Católica, organizaciones sociales, el empresariado y otros partidos políticos han manifestado su apoyo.

La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, quien ha estado a cargo del montaje, realizará el primer empadronamiento al presidente Luis Abinader en su residencia, abriendo así la jornada de manera simultánea en todo el territorio.

"“No podemos utilizar una herramienta para el desarrollo nacional desinformando a la población”" Víctor Romero Director del X Censo “

El objetivo del empadronamiento de todo el que pisa suelo dominicano es disponer de las estadísticas necesarias para el diseño de políticas públicas y conocer las características demográficas de cada territorio.

El director del Censo, Víctor Romero, respondió algunas dudas que han gravitado en los últimos días respecto a este proceso. Lo primero es que la ONE no va a aplicar sanciones por negarse a responder las preguntas, como establece la Ley 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales, ya que se está apelando al deber ciudadano.

Romero explicó que en el pasado se decretaba un día laborable porque los censos eran de hecho y se realizaban en un tiempo muy corto. Sin embargo, la tendencia en la región es aplicar censos más extensos por 21 días y hasta un mes.

El trabajo de los empadronadores será continuo los fines de semana para poder encontrar a la gente que trabaja de lunes a viernes.

Romero dijo que durante los 14 días de esta décima versión habrá un aumento de patrullaje de policías y militares. Las personas podrán verificar con el código QR del carné de los empadronadores su identidad o llamando al número *462.

Respecto a los cuestionamientos sobre las 67 preguntas que contiene la boleta censal, Romero señaló que “las mismas preguntas que se están criticando ahora se han aplicado en otros censos en República Dominicana” y en otros países de la región.

Recordó que los censos se realizan en rondas en diversos países, en la misma época y con preguntas similares. Agregó que “si vemos la boleta del 2010, las mismas preguntas sobre el tema de migración se han estado aplicando”.

Afirmó que la ONE no puede revelar los datos de las personas y recordó que esa entidad no se dedica a temas migratorios.

No son armas

El vicepresidente del Partido de laLiberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, expresó su apoyo al censo en redes sociales.

“Desde la política educativa hasta las políticas de seguridad ciudadana, todos nos beneficiamos si disponemos de buenas estadísticas. Por cierto, solo con datos actualizados se puede tener un diálogo franco para la búsqueda de soluciones acertadas”, precisó el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

“Los censos no son “armas ideológicas” para promoción de una agenda, ni de izquierdas ni de derechas. Los censos, sencillamente, levantan información cruda. Es decir, nos dan el diagnóstico, sin más, como lo hace una prueba de laboratorio”, agregó.

Alfredo Pacheco exhorta respaldar proceso

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a la población y a todos los sectores a apoyar el X Centro Nacional de Población y Vivienda para que ese proceso sea exitoso.

Al ofrecer una rueda de prensa improvisada, el líder congresual tildó de “voces agoreras” a los sectores que se han opuesto al operativo estadístico que inicia hoy y culminará el próximo 26 de noviembre.

Destacó que el registro poblacional será un gran aliado de las políticas públicas que implemente el gobierno. “Nosotros brindamos nuestro respaldo a este Censo de Población y Vivienda y le decimos a la población que no deben llevarse de voces agoreras que lamentablemente tratan de oponerse o de sacarle partida política a cualquier situación que se esté dando en la República Dominicana”, expresó.

Añadió: “Instamos, exhortamos a los sectores organizados de todo el territorio nacional, a la sociedad civil, a los partidos políticos, a todo el que el que tenga algo que aportar a estas labores, que servirán, como se ha informado, para que el país pueda correctamente tener la mejor planificación para la aplicación de las mejores políticas públicas que la República Dominicana en estos momentos necesita”.

Pacheco consideró como “subterfugios” los alegatos presentados por activistas de la sociedad civil, entre los que figuran representantes de instituciones cristianas y diputados de la Fuerza del Pueblo y de Alianza País de pedir la postergación del X Censo Nacional por supuestos errores en la boleta censal y la delincuencia que existe en el país. “Esos son subterfugios que se han estado dando. Este censo debió realizarse en el 2020 y no lo hicimos producto de las previsiones que se hicieron por la pandemia (del COVID-19), por diversas situaciones que incidieron en la República Dominicana”, indicó.

Enemigos del país

Coincidió conPacheco el diputado de Opción Democrática, José HorarioRodríguez, quien también instó a la ciudadanía a contribuir con que la jornada sea exitosa. Consideró que quienes se oponen al X Censo “son enemigos del país”.

“Siempre habrá una excusa para quienes no quieren que tengamos información fidedigna para poder avanzar como país. Estos miedos, yo creo que tenemos que dejarlos de lado. Se están diciendo muchas informaciones que son falsas”, expresó.