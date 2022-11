Luis Abinader: "No llevaré una propuesta de reforma constitucional sin consenso"

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reiteró este viernes que no someterá ante el Congreso Nacional una reforma constitucional hasta no contar con el consenso de todos los sectores del país.

Abinader habló al cerrar el evento en que el Consejo Económico y Social (CES) presentó los resultados sobre el proceso de diálogo por las reformas y que fue convocado por el Gobierno.

"En relación al segundo grupo de propuestas normativas, en este se destaca la propuesta de reforma constitucional respecto a la cual, repito lo que he dicho en otras ocasiones: el diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso", expresó Abinader.

El jefe de Estado dijo que desde el gobierno se han ejecutado los consensos que podían implementar. Como ejemplo, habló sobre el sometimiento ante el Congreso Nacional de modificación y actualización de la disposición en materia de compras y contrataciones públicas.

"La mesa para la reforma y modernización de la administración pública alcanzó un consenso de un 80 % en las propuestas presentadas y ya han sido formuladas la mayoría de las propuestas normativas entre ellas, la ley orgánica de ministerios y la ley de función pública", dijo.

Luis Abinader destacó la importancia del diálogo y dijo que quiere que el proceso perdure, que donde existan diferencias hay que seguir las conversaciones, como es el caso de la mesa de seguridad social, la de medioambiente, el pacto educativo y el sector eléctrico.

"Les garantizamos que para el gobierno este es solo el inicio. El apoyo para el seguimiento a las reformas es un compromiso que asumimos con las organizaciones y sectores que participaron en este proceso y la ciudadanía en general", expresó.

Situación de las mesas

Rafael Toribio, presidente del CES, resaltó el desafío que implicó el desarrollo simultáneo del proceso de concertación y aseguró que hubo "importantes consensos" sobre temas fundamentales para el fortalecimiento institucional y el desarrollo del país.

El Consejo Económico y Social (CES) instaló 11 de las 12 mesas temáticas. De todas, ya siete terminaron sus trabajos. Estas son transformación digital, transparencia e institucionalidad y la de reforma y modernización de la administración pública.

De igual forma, las mesas de salud, electoral, transporte y seguridad ciudadana y la de reforma policial. El CES aseguró que tres espacios están "próximos a concluir": la del agua, seguridad social y la de medio ambiente.

Por "motivos atendibles" se pospusieron las mesas que abordarían los temas de hidrocarburos y de política exterior y migración, informó Toribio en el encuentro realizado en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Además de las mesas temáticas, hubo tres espacios institucionales para discutir sobre temas que ya estaban en proceso. Estos son los temas educativo, eléctrico y laboral.