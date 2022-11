Julián Roa recomienda al gobierno crear la mesa para el drenaje pluvial y sanitario

El experto en asuntos municipales y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Julián Roa, señaló a través de un comunicado de prensa que el país tiene una tarea pendiente y puso como ejemplo el caso de la falta de un drenaje pluvial y sanitario para la ciudad.

Al recordar los daños materiales y la pérdida de vidas provocadas por la gran cantidad de lluvias se precipitaron en el Distrito Nacional el pasado 4 de este mes, expresó que en lo que tiene que ver con ese punto, las organizaciones políticas no han jugado el rol que le corresponde en el cumplimiento la legislación que rige a las alcaldías.

Las inundaciones del 4 de noviembre

“Mira, el marco legal que establece el tema del drenaje en una urbanización, la correntía de agua pluvial en una organización está en la ley 675 del año 1944, la cual no contemplaba una ciudad como la tenemos hoy y esa ley mantiene, tiene dos categorías, lo que es la urbanización en lo que es la lotificación. Qué pasa con la urbanización que todos los servicios tú tienes que prever, pero no tienen drenaje pluvial y eso lo establece la ley”.

Roa dijo que debe revisarse la legislación para evitar que los constructores continúen desarrollando proyectos sin que las normas sean violentadas.

Recordó que en los proyectos inmobiliarios que ha desarrollado el Estado, estos cuentan un drenaje pluvial y sanitario.

“Donde se comienza a trabajar el tema del drenaje, con Trujillo. si tú te fijas, por ejemplo en el malecón, a la altura de San Gerónimo, todas las aguas negras que se circundan en Gazcue, van a una especie de emisario, que es un un tubo marino que descarga todas las aguas negras, casi 100 pies en el mar para evitar la contaminación”, indicó.

Gestión

Julián Roa destacó en los gobiernos que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina se avanzó mucho en la construcción de plantas de tratamiento, así como en la distrubución de las aguas residuales, pero que aún queda mucha tarea por hacer para evitar acotencimientos como el que sucedió el pasado 4 de este mes.

“El tema del drenaje es uno de los más importantes, pero también tenemos la recogida de desechos sólidos, basura, la contaminación, todo eran temas locales, eran temas de los gobiernos locales, de los ayuntamientos. Estamos hablando de que no solamente del drenaje, sino todo lo que tiene que ver con la urbanización en la construcción, es la ley 675 del año 1944”, afirmó al participar en la entrevista central este sábado.

Recomendó a las autoridades a ser severo con todo el que vierta desechos sólidos a la vía pública.

Dijo que otro de los problemas que tiene la circunscripción 1, en el polígono central del Distrito Nacional es que donde existía una casa, existe un edificio, sin un drenaje adecuado.

“Tú tenía una casa de 800 m en el Naco o en Evaristo Morales. Esa casa que tú tenías tiene un patio de 300 metros sembrados de grama o lo que fuera no tenía cemento y parte de lo que caía se filtraba, ahora no. Ahora hay un edificio que ocupa los 800 o 700 y pico de metro, todo el agua donde va a la vía”.

Mesa de del drenaje sanitario y pluvial

Sugirió al gobierno que encabeza Luis Abinader a manejar la problemática de forma integral, creando una mesa del drenaje drenaje sanitario y pluvial para la ciudad, liderado por Alcaldía del Distrito Nacional, así como con repressetanción de los sectores.

Roa, quie fue Regidor de la Alcaldía del Distrito Nacional, relató que al estar vigente una legislación de esa fecha, la cual le da competencia a los gobiernos en la que se establece la responsabilidad de los alcaldes.

“Esas competencias propias que no son delegadas a otro organismo, son propios de la municipalidad, el uso de suelo, el urbanismo, los servicios básicos, recogida de basura, control de las aceras, control del del tránsito, todo eso son competencias que la Ley 44 y la Constitución así establecen”, comentó.

El Poder Ejecutivo y las alcaldías

Al referirse a la injerencia del Poder Ejecutivo en asuntos que atañen a las alcaldías o ayuntamientos, sostuvo que en el período anterior a la dictadura de Rafael Trujillo Molina, se creó la Policía Rural en la que una de las demarcaciones tenían el control de la seguridad de los temas municipales

“Eso trajo la ruptura histórica provocada por la inestabilidad política era común, se daba un golpe de Estado hasta mensualmente. Con Trujillo no sólo no sólo pasa solamente en el país, sino en toda América Latina, se va a la política de la centralización del poder y prácticamente muchas de las atribuciones que tenían competencias a los gobiernos locales terminaron en manos del Gobierno central”, comentó.

Responsabilidades

Intereses políticos, argumentos de que las alcaldías no están en capacidad para administrar los retos propios de este tiempo, son algunas de las razones que se han esgrimido desde el Poder Ejecutivo para justificar su injerencia en los territorios de los alcaldes.

“Yo te diría que las alcaldías no están preparadas para gestionar con eficiencia esos recursos, porque todavía hay que seguir trabajando el tema del fortalecimiento de los actores municipales. Y la actual ley, que es la 176-07, he dicho en otras oportunidades que es como una especie de carro Mercedes Benz para la municipalidad. Claro, pasa como en todo, cuando tú no sabes algo lo cambias”, aseguró.

Presupuestos

El abogado y municipalista Julián Roa dijo que los presupuestos de las alcaldías son pírricos y los utilizan mal.

La legislación 176-07 es un instrumento para que las alcaldías reciban recursos para asumir sus tareas en sus demarcaciones y cuya transferencia económica lo indica la Ley 166.

“Esa es la Ley de la transferencia de fondos del Gobierno central, del presupuesto nacional hacia los gobiernos locales. Esa legislación de 2004 establece que a los gobiernos locales se le debe dar el 10% de los ingresos no especializado y te doy un dato, ni siquiera el que hizo la ley la cumplió, yo diría que a lo más alto que se ha llegado a es hasta un 6%”

Agregó: “Claro no significa que el presupuesto siga siendo igual. Hay un crecimiento orgánico del presupuesto nacional de los ingresos y en esa misma medida sube los ingresos de los ayuntamientos, pero todos son insuficientes. Innegablemente y repito, el manejo debe mejorarse”.

Julián Roa las administraciones de las alcaldías tienen que definir si cuentan con capacidad para gestionar los recursos y de hacerlo así, se debe modificar la legislación.

“El impuesto a la circulación la placa como nosotros decimos, es una vocación municipal, el impuesto a la propiedad mobiliaria, tiene una vocación municipal. Esos impuestos que podrían ser, modificando la ley 176 pasarse al gobierno local, y tener mayores ingresos que genera en cierto modo una especie de competencia territorial”, declaró Roa en “Encuentra Extra”.

Julán Roa explicó que existe un proyecto para modificar la referida ley en el que se establecen cambios importantes y que deberán tener un impacto positivo las alcaldías y sus comunidades.

En ese sentido, instó a los alcaldes y a los partidos políticos a mejorar la calidad de los servicios y a contar con el personal calificado para hacer frente a los problemas en sus territorios.

.

“La verdad es que hay que generar mayor conciencia del partido, tan atento a llevar diputados y senadores, tener el control del Congreso porque el control del Congreso es prácticamente el control del o por lo menos la armonía del Poder Ejecutivo, lo que pasa en un ayuntamiento no tiene mayor relevancia. ¿Cuál es el problema cuando el ayuntamiento no funciona?. Se cae el pueblo y cuando se cae el pueblo, mal que bien quién tiene que ir a resolver el problema es el Gobierno central”, concluyó.