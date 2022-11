Tercera jornada del censo lució tímida

El tercer día de la jornada del Décimo Senso de Población y Vivienda que desarrolla la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) lució tímida debido a que en las calles de los barrios del Distrito Nacional se observaron muy pocos empadronadores.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre la tarde de este sábado por los sectores ensanche La Fe, Cristo Rey, Villas Agrícolas, ensanche Capotillo y ensanche Luperón, solo se encontró con una empadronadora, en Villas Agrícolas y un equipo con su supervisora, en el ensanche Luperón.

"Desde las nueve de la mañana he visitado nueve viviendas de la calle Santo Cura de Ars", afirmó la empadronadora Risanna, quien dijo que en la jornada de ayer viernes visitó cuatro hogares de Villas Agrícolas.

Explicó que en ese "segmento" cuenta con un supervisor y cuatro empadronadores.

Mientras que la supervisora de un equipo del ensanche Luperón se negó a ofrecer información alegando que había un personal establecido para esos fines.

Al consultar algunos ciudadanos de los diferentes sectores visitados, solo una persona dijo que ya fue censada, mientras que los demás indicaron que estaban a la espera.

"Estoy loco que me censen porque yo vivo solo y no me puedo quedar todo el tiempo en la casa, me van a tener que censar en la calle", dijo Henry Adames residente en Cristo Rey.

La ama de casa. Virginia Basora Reyes dijo estar dispuesta a ofrecer todos los datos que los empadronadores requieran, con la esperanza de que el censo ayudará a mejorar la economía nacional.

Posición de la ONE

La ONE envió la tarde de este sábado una nota de prensa en la que aseguraba que el censo avanzaba "acorde con lo previsto". Al mismo tiempo que indica que este sería el segundo día de levantamiento la operación en terreno de este Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV) y que ha transcurrido con normalidad.

El director del departamento de censo de la ONE, Víctor Romero, expresó “estaba ya contemplado, como habíamos informado, que los primeros días serían de configuración, sincronización, preparación del trabajo de campo y supervisión de la parte cartográfica. Hemos tenido un avance significativo este segundo día y aún tenemos algunos desafíos que estamos trabajando”.