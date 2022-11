Los estigmas que obstaculizan las investigaciones de desaparecidos

Uno de los obstáculos en la investigación de algunos de los casos de personas desaparecidas es el de no entregar toda la información relevante para la investigación policial.

Sin citar ninguno de los casos recientes de personas desaparecidas, una fuente de la Policía Nacional vinculada a las investigaciones reveló a Diario Libre que cuando los familiares y relacionados presentan las denuncias ocultan información personal o de hechos recientes de los desaparecidos que pueden ayudar a dar con la solución del caso o la búsqueda de evidencia que permite agilizar las investigaciones.

"“Muchas de estas familias tienen miedo a denunciar porque se da que muchos jóvenes gais son víctimas de la policía”" Yimbert Féliz “

El estigma por ser LGBT

La fuente de la Policía Nacional, que indica que más del 90 % de las denuncias de desaparecidos se han solucionado en la República Dominicana, reconoció que es un hecho que dentro de las personas desaparecidas hay miembros de la comunidad gay. Sin embargo, reveló que los denunciantes ocultan esta información, y no es hasta que se profundiza, y que otros amigos y relacionados lo dicen, cuando los investigadores conocen del dato que, en muchos casos, resulta relevante.

En lo relativo a la comunidad gay es importante que se dé esa información a tiempo porque existe una situación real de robos y raptos que tienen como objetivo a personas de la comunidad LGBT donde delincuentes ubican posibles víctimas, específicamente en la red social Grindr.

Otros estigmas

Un estigma similar ocurre en las desapariciones de menores de edad. Siempre citando a la fuente policial, una importante cantidad de denuncias menores de edad desaparecidos están vinculados a relaciones sexuales. Los familiares evaden dar información porque temen que su hijo o hija sean juzgados por quienes reciben la denuncia en la Policía y no se preste atención al caso. Sin embargo, el investigador señala que este debe ser el punto de partida porque puede ser una persona de confianza del desaparecido quien revelaría información que no tendrían familiares adultos, o a partir de allí se puede iniciar la investigación.

Sorprendentemente revelar detalles sobre el estado de la salud mental de los desaparecidos es otro aspecto que los familiares obvian a pesar de su relevancia en la investigación. “Te sorprendería saber que los familiares no dicen si al hijo o la hija le hacían bullying en el colegio o la universidad, si se sentía discriminado o estaban pasando por un proceso depresivo antes de la desaparición”, narra la fuente con amplio conocimiento en estos casos.

La comunidad

El informe Ser LGBTI en el Caribe, elaborado por la USAID, el PNUD y la Embajada de los Estados Unidos, aborda el estigma que vive gran parte de la comunidad gay en el país. “En la sociedad dominicana, la discriminación se manifiesta, primero en los silencios y omisiones a que se ven obligadas las personas LGBTI, cuando deciden no revelar, negar e incluso ocultar su orientación sexual, sus características sexuales, su expresión y/o identidad de género, por miedo al rechazo y el estigma”, indica el informe.

El presidente del voluntariado de la comunidad LGBT en la República Dominicana, Yimbert Antonio Feliz Telemín, confirma el hecho de que las redes sociales como Grindr se están usando para dar seguimiento a gays y luego asaltarles, pero dice que los agentes policiales los revictimizan.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/13/imagen-gays.jpg Fotografía de archivo donde se observa a activistas que participan en la caravana del orgullo gay en Santo Domingo.

“No se investiga”

Telemín consideró que, en el caso de la Policía Nacional, cuando se sabe que una persona es de la comunidad LGBT lo que se recibe es rechazo y persecución y, en muchos casos, los agentes policiales son los victimarios en los diferentes pueblos del país.

“Muchas de estas familias tienen miedo a denunciar o dar seguimiento a su denuncia porque se da la situación de que muchos de estos jóvenes, que son abiertamente gay, han sido atracados o secuestrados por miembros de la Policía Nacional. La Policía en los cuarteles los estigmatiza. Cuando usted va a un cuartel te dicen que ‘eso es que está con alguien en una cabaña, es que los m … son mala paga”, dijo.

Agregó además, que en los pueblos del país los cuarteles no toman la denuncia. “Da pena y vergüenza que estos casos la Policía no toma la denuncia o lo que hace es que los envía directamente a Santo Domingo. ¿Tu sabes lo que es salir de Villa Altagracia o salir de Bávaro porque a la Policía no le interesa tu caso?”, se cuestionó.

Abundó: “La Policía no pone ni en las redes sociales el tema de los desaparecidos de la población LGBT, quienes siguen esos casos son los amigos y los familiares. No existe una estadística, no existe nada”.

El informe de la agencia estadounidense también recomienda que se adopten protocolos y directrices dirigidos a integrantes de la Policía, así como crear espacios de capacitación y sensibilización permanente sobre derechos humanos de las personas LGBTI y eficientizar las investigaciones del Ministerio Público sobre delitos contra personas LGBTI.

Apoyo a la unidad encargada de los casos La Policía Nacional ha reforzado la Unidad de Desaparecidos sumando agentes policiales y dotándolos de vehículos, motocicletas y herramientas. Además, se ha ordenado a las diferentes regionales del país que den apoyo nacional a la búsqueda de personas desaparecid

Amenazado de muerte

Telemín reveló además que ha informado a la embajada de los Estados Unidos que ha sido amenazado de muerte, supuestamente por denunciar las desapariciones de personas gais.

“Yo he sido amenazado de muerte en los últimos días, incluso yo se lo decía a la Embajada de los Estados Unidos y lo digo claro: amenazan de muerte al presidente del voluntariado por denunciar desaparecidos”, sentenció.

Declaró que las amenazas las ha recibido directamente a su número telefónico. “Directamente a mi número me han llamado de ‘número desconocido’ y me dicen que si no dejo de denunciar estos casos me van a picar como repollo o que me van a virar”, aseguró.