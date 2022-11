Yván Lorenzo tilda de populista y de doble moral respuesta de Abinader a la ONU

Para el senador de la provincias Elías Piña, Yván Lorenzo, fue populista y de doble moral la respuesta que dio el presidente Luis Abinader a la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concerniente a las deportaciones de haitianos.

Lorenzo dijo que, por un lado, el primer mandatario fustiga ante organismos internacionales la carga que representa para la República Dominicana la migración ilegal, pero que en la práctica su gobierno "permite el ingreso masivo legal e ilegal de haitianos".

"Es una doble moral de Luis Abinader porque la inmensa cantidad de nacionales haitianos que hay en el país es porque ellos le permiten la entrada legal e ilegal", indicó.

El legislador peledeísta afirma que el presidente eligió ese tipo de respuesta para la ONU para aumentar su popularidad.

Esta semana el Alto Comisionado de la ONU le pidió a la República Dominicana y otros países que detengan las deportaciones de haitianos ante la crisis de seguridad que vive Haití.

Como respuesta, el presidente Luis Abinader dijo que ese pronunciamiento es "inaceptable e irresponable" ya que la política migratoria es potestad de cada país.

"Es un discurso populista. Con estas declaraciones pienso que Luis Abinader quiere frenar la hemorragia del descalabro de su popularidad", señaló

Por otro lado, se refirió a la detención la semana pasada de dos haitianas que, a bordo de un vehículo, propiedad de un funcionario haitiano, intentaron trasladar a Haití más de 22 mil municiones.

"Yo, como habitante fronterizo, hoy no me siento seguro porque no hay control de la frontera", deploró.

Lorenzo rindió estas declaraciones previo al inicio de la Asamblea de Dirigentes que lleva a cabo el Partido de la Liberación Dominicana en el salón Bienvenido Sandoval, de Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

En dicha asamblea, donde asisten miembros del Comité Central, enlaces provinciales, municipales, distritos y de circunscripción, la organización morada explicará las acciones a seguir concluido el proceso de Consulta Ciudadana donde el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, fue escogido "aspirante presidencial por simpatía" de cara a las elecciones del 2024.

Acciones contra la migración ilegal

En lo que va de año, la Dirección General de Migración ha conducido a Haití a 108,436 extranjeros, esta cifra incluye a los repatriados, deportados y no admitidos.

Este sábado el primer mandatario emitió un decreto donde ordena la expulsión del país de todo extranjero debidamente procesado que incurra en la invasión de propiedades privadas y del Estado.