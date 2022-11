CMD declara paro de servicios por 48 horas a todas las ARS en zona Este y el Gran Santo Domingo

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y sus 56 Sociedades Médicas Especializadas anunciaron este martes un llamado a paro para todas las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) del país durante los días jueves 17 y viernes 18 noviembre del 2022, en la zona Este y el Gran Santo Domingo.

Este paro durante dos días también incluye a pacientes afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las emergencias y los pacientes de cuidados críticos sí serán atendidos.

El presidente de la entidad, Senén Caba, explicó que este paro regional obedece a que, "hasta el momento, no hemos recibido una respuesta y mucho menos una propuesta de parte de las ARS a nuestro plan de lucha que no sea una labor de zapa, de socavar la integridad de este gremio centenario, cosa que no van a lograr".

Caba precisó que el CMD sigue firme y continuará escalando el nivel de la lucha hasta ver sus demandas cristalizadas.

"El Gobierno tiene que tomar partido y está compelido por la Constitución y las Leyes a ser garantes de la salud integral y de la Seguridad Social de los dominicanos como establece la Constitución en sus artículos 61 y 62", añadió el galeno durante un encuentro con periodistas.

Senén reiteró los puntos básicos que circunscriben la lucha del CMD en contra de las ARS: un Plan Básico basado en todas las necesidades de salud de la gente; preservar el modelo que no sea sobre la base de los bolsillos del pueblo; tarifas unificadas e indexadas y exigencia del pago de consultas ambulatorias.