Diputado Elías Báez denuncia robo en una de sus tiendas en Santiago

El diputado por la provincia Santo Domingo, Elías Báez, informó este jueves que unos ladrones le llevaron todo de unas de sus tiendas ubicada en Santiago.

La información la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde enfatizó que debería existir una Policía Municipal patrullando 24 horas al día para prevenir estos delitos.

"Anoche ladrones vaciaron unas de mis tiendas en Santiago, si alguien los conoce tíreme privado, por eso he dicho que la Policía Municipal debe existir para prevenir delitos patrullando 24 horas. Mientras, tiren a la guardia a las calles", escribió en un tuit.

Otros robos

Ante la denuncia de Báez, un usuario de Twitter llamado Juan Reyes le respondió que no fue el único y colocó fotos de otra empresa que también fue perpetrada la noche del miércoles en Santiago, donde se observa que los delincuentes para penetrar al lugar hicieron un hueco en el techo y colocaron una silla.

"No fuiste el único. Esto le pasó a una empresa relacionada en Santiago anoche. La delincuencia está fuera de control. Lo importante es preservar la vida. Me preocupan más mis hijos. Uno no puede dormir hasta que llegan a la casa", respondió.

En los últimos días, diversos sectores de Santiago han expresado preocupación por el incremento de la criminalidad y la violencia en esa provincia. En los últimos días, por lo menos 10 personas murieron de forma violenta en la Ciudad Corazón.