Diputado del PRM sugiere no tomar medidas aisladas para enfrentar delincuencia

El diputado perremeista Alexis Isaac Jiménez sugirió al gobierno no tomar medidas aisladas para enfrentar el problema de inseguridad ciudadana que vive el país.

También, reconoció que el gobierno debe ejecutar un plan de política criminal más eficiente.

Al ser entrevistado por los periodistas, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, recomendó invertir más en programas para prevenir la delincuencia.

Precisó que constituye una deuda pendiente desde hace muchos años invertir en la ciudadanía, sobre todo en la juventud.

Reconoció que, aunque los indicadores de violencia, como son los casos de los homicidios, han disminuido en el país eso no ha dado tranquilidad a la ciudadanía.

En ese sentido, indicó que la tasa de homicidios en el 2018 era de un 22 por ciento, es decir de 22 muertos por cada 100 mil habitantes y que hoy la tasa disminuyó a 18 por cada 100 mil.

Para él se deben impulsar acciones en conjunto desde el gobierno con la participación de la sociedad civil a fin de analizar y buscar soluciones al problema de la inseguridad que afecta el país.

Con esos propósitos sugirió incluir en esas acciones a los dirigentes comunitarios, como representantes de juntas de vecinos, a las iglesias y a todos los representantes de la sociedad, en sentido general.

“La criminalidad tenemos que enfrentarla… ¿Qué está pasando? El mismo crimen organizado nosotros debemos enfrentarlo de manera inteligente y hacerlo entre todos”, precisó.

Resolución 007-22 no es inconstitucional

Sobre la resolución 007-22, el diputado perremeista Alexis Isaac Jiménez dijo que rechazaba esa medida de restringir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo, aunque aseguró que no es cierto que se trate de una decisión inconstitucional.

El congresista habló en alusión a la acción de amparo por supuesta inconstitucionalidad de la medida incoada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana que será conocida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que aplazó la audiencia para tratar ese recurso para el próximo miércoles 23 de este mes.

Jiménez indicó que el Ministerio de Interior y Policía, institución que dictó la medida, tiene el rol de garantizar la seguridad ciudadana y que incluso emite los permisos para que esos negocios puedan operar.

El diputado por Santo Domingo, también, dijo que no es cierto que la mayoría de los crímenes se producen durante el día y dijo que la nocturnidad constituye un agravante porque es de noche y en horas de la madrugada cuando suelen delinquir.

Manifestó que lo ideal era que se impulsara un plan armonizándolo con los dueños de negocios nocturnos.

"Esa medida no es verdad que es inconstitucional. El tema es que aquí hay que poner orden. Que la medida sea en una provincia, yo no estoy de acuerdo con la medida, tengo que decirlo. Ahora debió ser una medida que se analizara con los actores, que se le explicara el por qué y que no fuera solamente aislada", reflexionó.

El diputado perremeista dijo que una vez se tomó una medida similar y lo que sucedió fue que los delincuentes “se mudaban” de un lugar para otro.

Aseguró que está comprobado que de 3 a 4:30 de la madrugada es que se producen los mayores casos de la delincuencia y que hay otros hechos delictivos que se producen entre 5 y 8 de la mañana.

Simposio

El diputado Alexis Isaac Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, fue entrevistado por los periodistas antes de iniciar un simposio titulado: “Visión y perspectiva del Código Civil Dominicano”, que se efectuó a puertas cerradas con la participación de juristas franceses y nacionales.

En el taller asistieron los juristas Thomas Génicon e Yves-Marie Laitihier de la Universidad Paris I y Paris II, antigua Soborna y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, el juez de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero y el decano universitario Julio Miguel Castaños.

La actividad se desarrolló en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados.