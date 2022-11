Reconocen empresas, docentes y estudiantes de comunicación en jornada de la PUCMM

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) cerró su Segunda Jornada de Comunicación Corporativa con el reconocimiento a profesores, estudiantes y empresas que se destacan en su labor dentro del ámbito de la comunicación institucional.

En esta segunda versión de la jornada se hizo un reconocimiento a la profesional de la comunicación corporativa, Alicia Puello, indica una nota de prensa de la universidad.

Con su reconocimiento se abrió, la premiación, dejada como colofón de una jornada que empezó dos días atrás y permitió a los asistentes escuchar las conferencias y paneles de destacadas figuras nacionales e internacionales del ámbito de la comunicación.

“La verdad es que yo me siento muy honrada, súper orgullosa. Yo sé que fue un poco difícil coordinar que yo estuviera aquí hoy, por unos temas de agenda, así que, de verdad, gracias, me siento honrada lo repito de nuevo, distinguida por esto y me reitero a la orden”, expresó Puello al momento de recibir el premio.

Puello es egresada de la PUCMM y por más de 20 años ha trabajado para el Banco BHD, donde actualmente es segunda vicepresidenta de Comunicación Corporativa y cuenta con una trayectoria docente en varias universidades.

Mabel López, otra egresada de la PUCMM, condujo el acto de clausura y premiación, antecedido por el último panel de la jornada, acerca de la innovación en estrategias de abordaje de comunicación interna desde la mirada de consultores y expertos en el área.

López introdujo a la directora de la Escuela de Comunicación, Ana Bélgica Güichardo, quien dio las palabras de bienvenida en representación del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Mariano Rodríguez, que no pudo asistir.

Seguido, Joseline Féliz expresó unas palabras en representación de la Asociación Dominicana de Comunicación Interna (Adocid).

Categorías

En la primera categoría, destinada a reconocer los trabajos más destacados de egresados y “honrar y reconocer el esfuerzo de los colaboradores en el aula”, el galardón fue para Joana Hernández y Valerie Castillo, por su trabajo de Manual de comunicación digital para empresas de emprendimiento.

En esta entrega, estuvieron las maestras Elvira Lora e Itania María.

Se premió la categoría de campañas educativas, y las maestras Nurys Paulino y Gladjorie Ramírez hicieron entrega del premio a Dior Robles y Brianna Sánchez, por su campaña educativa sobre los beneficios de la lectura en la educación básica de la Escuela Ramona Neris Sosa y Felix Moreno Marcano.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/18/jaa00137-5cf4a249.jpg Más reconocimientos (FUENTE EXTERNA)

Dentro de las categorías de empresas más humanas y sostenibles del presente año se manejaron las subdivisiones de: impacto de estrategia de comunicación y gestión de los públicos. Los profesores Luis José Rojas, Patricia García, Juan Tomas y Ana Bélgica Güichardo fueron los docentes que entregaron la estatuilla al Grupo Universal, ganador de esta categoría. “Un mejor país a través de una mejor empresa”, se escuchó decir a la representante del grupo que subió a recibir la estatuilla.

La actividad continuó con la categoría de Acciones Positivas, que premia a aquellas empresas que involucran al público en la gestión de la sostenibilidad. En esta categoría se reconoció a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.