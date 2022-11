Quejas en sectores de la capital en proceso del Censo Nacional 2022

Comunitarios de los sectores San Carlos, Villa Duarte y Ozama se quejan de que los empadronadores que trabajan para el X Censo Nacional de Población y Vivienda no están realizando todas las preguntas que requiere la boleta censal.

Explicaron que al comparar las entrevistas realizadas en sus hogares con las del formulario vía online, los empadronadores están preguntando menos de la mitad de la información que demanda el documento, por lo que entienden la mayoría se están “inventando” los datos.

Manifestaron que en muchas ocasiones los empadronadores tenían dificultades de conexión con las tablets y, que, aunque le prometían volver, no se aparecían más para concluir con el procedimiento.

José Ortiz, residente del barrio La Francia del sector Villa Duarte, Santo Domingo Este, sostuvo que al momento de ser entrevistado solo le hicieron alrededor de diez preguntas y que se quedó a la espera de más, ya que había realizado una evaluación del documento en la página online del censo.

La señora Denia Díaz del sector San Carlos aseguró que los empleados que llevan a cabo el proceso no está realizando un buen servicio y que no hacen los esfuerzos necesarios para cumplir con el levantamiento.

“Yo vivo en un edificio y fueron a la casa de al lado y me quedé esperando que tocarán la mía para censarme y no fueron. Mira yo iba de salida y me devolví solo a eso y nada, ni volvieron ni se procuraron por seguir tocando en los apartamentos”, comentó a Diario Libre Díaz mientras esperaba un turno en un salón de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/19/un-bano-con-un-inodoro-69a1b69f.jpg Una de las casas censadas en el sector Villa Duarte. (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS)

La señora Rosa Alba Ramírez, quien también reside en San Carlos, dijo que la empadronadora que acudió a su hogar no duró ni 20 minutos y que en ese tiempo la tableta para estos fines no funcionaba bien.

"De las 67 preguntas no me hicieron ni la mitad. La chica dijo que era porque había algunas cosas que ella estaba viendo como si la casa es de block, tiene baño afuera, entre otras informaciones, pero la verdad es que ni siquiera me preguntaron las edades de mis hijos o si trabajan" Rosa Alba Ramírez Residente del sector San carlos “

Faltan muchas casas por censar

A pesar que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) anunció este viernes que el ritmo de productividad en el censo iba a mejorar durante el fin de semana, luego de estar la primera semana algo rezagado, la presencia de empadronadores en los sectores mencionados se observó lenta.

El proceso de censado en República Dominicana concluye el próximo miércoles 23 de noviembre, sin embargo, muchas residencias de los sectores Ozama, San Carlos y Villa Duarte están sin censal.

Los comunitarios de estas zonas ven “imposible” que cumplan la meta, por lo entienden sería prudente dar más días para lograr los resultados esperando.

“En los días de semanas lamentablemente muchas personas están en sus trabajos, no están en sus hogares porque salen a buscar el día a día, y por aquí ni han pasado a censar”, dijo el señor Flankelis Cuevas, del sector Ozama.