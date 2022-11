El Gobierno dominicano rechaza acusaciones de racismo de EE.UU.

La alerta de la Embajada de Estados Unidos en el país asegurando que la Dirección de Migración detiene a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel provocó el descontento de políticos del oficialismo y de la oposición quienes pusieron en duda la ocurrencia de estos hechos.

El Gobierno dominicano consideró “manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz”, el documento presentado el sábado por Estados Unidos.

“Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos: político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros”, lee el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y agregó: “Nuestro país es el primer socio comercial de EE.UU. en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos”.

Una manipulación

Para José Ricardo Taveras, exdirector de Migración en el periodo 2011-2015, la nota publicada por la embajada es una “manipulación” contra el Gobierno dominicano que hace unas semanas se negó a detener las deportaciones de haitianos como solicitó el Alto Comisionado de la ONU.

“No puedo endosar la denuncia de la Embajada porque eso no es verdad. La Dirección de Migración podrá cometer un error como se cometen, como lo cometen los norteamericanos porque tiene más de 20 mil devoluciones cada día en la frontera con México y que enfrentan a los haitianos con fustas desde un caballo, entonces con qué autoridad moral viene la embajada americana a emplazar al pueblo dominicano de esa manera, a desacreditarnos, manipulando, una embajada mintiendo porque no he oído ni la primera denuncia de un ciudadano norteamericano que haya tenido ningún tipo de problema”, deploró.

"El gobierno dominicano lo que debe hacer es cumplir con el debido proceso a quienes considere que son ilegales en su territorio " Iván Gatón Experto en Política Internacional “

La embajada estadounidense dijo en su nota de advertencia que tiene informes de que “los detenidos se mantienen en centros de detención superpoblados, sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces, durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití”, ante esa “situación” aconsejó a sus ciudadanos de piel oscura a llevar consigo su pasaporte y un teléfono móvil cargado y reportar a la embajada o al Defensor del Pueblo.

Ningún caso

Diario Libre se comunicó con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, para que explicase si en las últimas semanas ha recibido denuncias similares a las que expresa la embajada.

“No nos ha llegado ningún caso específico de lo planteado por el documento. Ahora bien, el Defensor del Pueblo está presto y dispuesto para cualquier situación que se presente donde el ser humano se sienta vulnerado o lacerado por la administración pública”, indicó Ulloa.

El coordinador residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, dijo que tampoco tiene reportes de situaciones con afroestadounidenses en los puertos de entrada en el país, pero que “sin duda hay casos de dominicanos y funcionarios de la ONU que por su color de piel son tratados como presuntos haitianos”.

“Las autoridades de Migración tampoco sistematizan información basada en el color de la piel o su origen étnico, solo se hace por nacionalidad, no obstante, la alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos, se debe basar en denuncias que sus ciudadanos hayan presentado a su Embajada”, explicó.

Cuidar protocolo de detención El experto en política internacional, Iván Gatón, dijo que a pesar de la repercusión mediática que pueda resurgir de la alerta de la embajada, la Dirección de Migración solo debe preocuparse por realizar las interdicciones bajo el debido proceso. “El Gobierno dominicano lo que debe hacer es cumplir con el debido proceso a quienes considere que son ilegales en su territorio y seguir actuando acorde a los intereses del Estado dominicano”, acotó. Contrario aTaveras, que consideró como una falta de respeto la advertencia pública de EE.UU., Gatón dijo que le asiste el derecho a los países el hacer “los pronunciamientos que consideren vayan en beneficio de sus ciudadanos”. El comunicado de la cancillería sostuvo que la “República Dominicana se esmera en brindar un trato hospitalario a los millones de turistas que nos visitan anualmente de las cuatro esquinas del planeta, en particular desde Estados Unidos. Nuestra economía depende en buena medida del confort y seguridad de cada uno de estos visitantes extranjeros, de los cuales más de un millón y medio han provenido de Estados Unidos en este año, con experiencias abrumadoramente positivas”.

Comunicado íntegro

Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores al comunicado de la Embajada de Estados Unidos de América del 19 de noviembre 2022

Domingo 20 de noviembre de 2022

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más enérgico rechazo al comunicado “Alerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana” emitido por la Embajada de Estados Unidos de América en R.D. este pasado sábado 19 de noviembre, por considerarlo manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz.

Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos: político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros.

Nuestro país es el primer socio comercial de EE.UU. en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos.

Desde el inicio del presente gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que ésta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana.

Desde hace varios lustros, el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país. Una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana: el 32.4 % de las camas de maternidad de nuestros hospitales públicos; el 10.3 % de las emergencias; el 14.9 % de los internamientos; el 9.8 % de las cirugías; el 8.3 % de las consultas.

Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles, agua, etc. Asimismo, hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití. Por su parte, nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar.

Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular, incluyendo a EE.UU., República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas. República Dominicana no aguanta más.

A título de contraste, la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos.

El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas. Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad.

El Gobierno dominicano jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población.

República Dominicana se esmera en brindar un trato hospitalario a los millones de turistas que nos visitan anualmente de las cuatro esquinas del planeta, en particular desde Estados Unidos. Nuestra economía depende en buena medida en el confort y seguridad de cada uno de estos visitantes extranjeros, de los cuales más de un millón y medio han provenido de Estados Unidos en este año, con experiencias abrumadoramente positivas, sin importar su raza o situación socio-económica.

El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque este no haya sido su objetivo. En consecuencia, esperamos que el gobierno de Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible.

República Dominicana es un país cuya amistosa población abre sus brazos a toda persona que visita y vive legalmente en nuestras fronteras, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. El espíritu alegre y el calor hospitalario del dominicano jamás cambiará.

El gobierno y el pueblo dominicano continuarán brindando todo el apoyo, dentro de sus posibilidades, al hermano pueblo haitiano. Ningún país ha hecho un mayor esfuerzo que R.D., abogando por que la comunidad internacional ayude a Haití, pero declaramos nueva vez con todo el vigor necesario que no hay -ni podrá haber jamás- una solución dominicana a la odisea haitiana.

Comunicado íntegro de la Embajada de EEUU en RDAlerta: Reforzamiento en curso de migración en República Dominicana

Este mensaje es para informar a los ciudadanos estadounidenses que en los últimos meses los viajeros a la República Dominicana han reportado haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel. Los informes sobre el trato desigual de los ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades dominicanas son motivo de preocupación constante para la Embajada de los Estados Unidos.

Además, en días recientes, como se informó en los medios dominicanos, agentes de Migración Dominicana (DGM) han llevado a cabo operaciones generalizadas destinadas a detener a aquellos que creen que son migrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana. En algunos casos, las autoridades no han respetado el estatus legal de estas personas en la República Dominicana o su nacionalidad. Estas acciones pueden llevar a una mayor interacción con las autoridades dominicanas, especialmente para los estadounidenses de piel más oscura y los estadounidenses de ascendencia africana. Hay informes de que los detenidos se mantienen en centros de detención superpoblados, sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití.

Por favor, informe inmediatamente a la Embajada (número de emergencia (809) 567-7775 y al Defensor del Pueblo al (809) 381-7777.

La Embajada aconseja a los ciudadanos estadounidenses que:

• Lleven consigo su pasaporte.

• Lleven un teléfono móvil cargado y que notifique a la Embajada inmediatamente si necesitan ayuda.