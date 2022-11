Rechazo general a expresión de Estados Unidos sobre deportaciones

Sin la aparente decisión oficial de alguna autoridad haitiana, este lunes un grupo de ciudadanos del vecino país cerró el paso fronterizo entre Juana Méndez (en francés Ouanaminthe y en criollo haitiano Wanament) y la provincia dominicana de Dajabón, en protesta por la manera “inhumana” con que a su juicio se realizan las repatriaciones de haitianos a su país desde la República Dominicana.

Según denunciaron, en los operativos de la Dirección General de Migración (DGM) se incluyen a haitianos que residen legalmente en el país, mujeres embarazadas y niños. También aseguraron que detienen dominicanos de piel oscura.

Los manifestantes haitianos advirtieron que el portón en el puente sobre el río Masacre permanecerá cerrado por tiempo indefinido. El cierre del portón afecta las actividades comerciales del mercado binacional de Dajabón.

Del lado dominicano se presentaron miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y del Ejército de la República Dominicana (ERD).

Congresistas de diversos partidos políticos condenaron este lunes la alerta de la Embajada de Estados Unidos de que el gobierno dominicano detiene a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel. Tildaron la advertencia como una intromisión y atrevimiento y le recordaron a Estados Unidos que debe asumir su rol y enfrentar el problema haitiano.

Así lo expresaron por separado los diputados perremeístas Amado Díaz, Dulce Quiñones y Ramón Bueno, los diputados reformista Máximo Castro Silverio, el peledeista Tulio Jiménez y del Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo.

Díaz consideró que la alerta hecha se enmarca en lo que entiende es el accionar de esa país de “creerse policía del mundo” y de que pueden imponer políticas migratorias en otros territorios. “Eso es una intromisión, un atrevimiento de su parte. Cada Estado se reserva el derecho de admitir o rechazar ciudadanos de otras naciones dentro de su territorio. Es lo que la República Dominicana ha estado haciendo”.

El diputado perremeísta aseguró que el gobierno al repatriar nacionales haitianos lo que hace es aplicar lo que establece la ley como forma de garantizar la soberanía nacional.

Dijo que el gobierno de Estados Unidos no es el más llamado a realizar ese tipo de pronunciamientos con respecto a la política migratoria dominicana debido a que si existe una Nación que no acepta ilegales es ese país.

Indicó que el gobierno debe continuar lo que ha estado haciendo al rechazar una intromisión de esa naturaleza y continuar aplicando la ley como lo hacen todos los territorios en diferentes partes del mundo.

En tanto que la diputada perremeista Dulce Quiñones instó a la Embajada de Estados Unidos a inmiscuirse en sus asuntos internos y no en los nacionales y le exhortó a ayudar a los haitianos a fin de que el vecino país logre estabilizarse. “A la embajada (de los Estados Unidos) que se meta con los inmigrantes que pasan por México porque ellos no quieren que entren inmigrantes allá de México, entonces por qué se tienen que meter en lo de nosotros”, analizó.

Recordó que la República Dominicana es un pueblo soberano y que tiene que defender la Patria de todas formas. “Nosotros no podemos permitir que el país se nos llene de haitianos. Ellos (los haitianos) que se queden en Haití y los dominicanos en República Dominicana”.

Al respecto, el diputado oficialista Ramón Bueno recomendó a la Embajada de los Estados Unidos asumir lo que “el mundo entero” le ha pedido: el problema haitiano.

Destacó que la ley de Migración debe ser aplicada por la República Dominicana para garantizar la soberanía nacional.

Ante la problemática, el diputado reformista Máximo Castro Silverio sugirió al liderazgo político, económico, sindical y social realizar una cumbre para buscar soluciones entre todos. De esa forma, sugirió a esos sectores trabajar de la mano con el gobierno a fin de salvaguardar la soberanía nacional.

Afirmó que todo el mundo sabe que la República Dominicana no puede “cargar” con la situación de crisis política, económica y social que enfrenta Haití y cuestionó que eso sea lo que, considera, quieren imponer las grandes potencias como Estados Unidos.

Sugirió no politizar el tema de la inmigración de haitianos ilegales.

El diputado peledeista Tulio Jiménez manifestó su respaldo a la política migratoria del gobierno y advirtió que ninguna “agenda internacional” va a doblegar al país.

Dijo que para garantizar que se cumplan la ley de Migración y la Constitución hay que apoyar todas las acciones que sean necesarias que impulse las autoridades, sin importar quien gobierne. “Todo aquel que está ilegal, no importa si es chino, taiwanés, de cualquier país, tiene que repatriarse a su país”, expresó.

En ese sentido, desmintió los alegatos externados por la Embajada de los Estados Unidos y dijo que desde hace años las grandes potencias han querido acusar al país de diversas cosas que son falsas.

Ante el cierre de la frontera con Haití por las deportaciones, aseguró que con chantajes la República Dominicana no va a ceder en nada.

Al ser consultado sobre el particular, el diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expresó que la República Dominicana tiene todo su derecho de deportar a todos los ciudadanos extranjeros que se encuentren de forma irregular, siempre que se haga con respeto a los derechos humanos.

Consideró una intromisión a los asuntos internos del país la advertencia hecha por la Embajada de los Estados Unidos. No obstante, insistió en que le preocupa que se desconozca lo que sucede con inmigrantes ilegales de otras naciones porque, a su entender, a otros ilegales extranjeros como, por ejemplo, estadounidenses, rusos, franceses, venezolanos, italianos, no se les deporta.

Los empresarios Pedro Brache y Celso Juan Marranzini calificaron de “desafortunado”, “desatinado” e “injusto” el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana en el que advirtieron a sus ciudadanos de un supuesto trato desigual para las personas de piel oscura por parte de los agentes de Migración.

Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), aseguró que las declaraciones son desatinadas y puso en duda la veracidad de las acusaciones. “No se sabe simple y llanamente cuáles son las bases, me gustaría saber más de dónde salen esas bases y esos comentarios”.

Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), también afirmó que las observaciones de la Embajada “para nada están apegadas a la realidad”.

Marranzini está seguro de que “aquí no se ha estado denigrando a nadie” y que, sencillamente, se están tomando las medidas en cuanto la migración ilegal, como lo hacen otros países, incluido Estados Unidos.

Ambos empresarios coincidieron en pedir a Estados Unidos aportar soluciones en vez de criticar a la República Dominicana.

Boicot a almuerzo Amchamdr

El empresario Celso Marranzini recomendó este lunes al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) que no asistan al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), con Robert Thomas, en protesta por la “la intromisión y atrevimiento” de la Embajada de Estados Unidos en el país.Recientemente, en un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos en el país señaló que “en los últimos meses los viajeros a la República Dominicana han reportado haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada y en otros encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel”.“Mi recomendación al @CONEP_RD y @airdmedia y que no no asistan al almuerzo de @AMCHAMDR con Robert Thomas en protesta por la intromisión y atrevimiento de @EmbajadaUSAenRD @luisabinader @Adozona_rd @AsonahoresRD”, escribió en Twitter. La Cámara Americana de Comercio tiene pautada una serie de almuerzos, iniciando el próximo día 23 con Thomas, quien es el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Santo Domingo.