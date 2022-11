En hospitales, morgues y debajo de puentes buscan joven con esquizofrenia desaparecida hace ocho meses

Marleny Candelario es una joven de 23 años que lleva siete años padeciendo esquizofrenia. En medio de una crisis de su enfermedad salió corriendo de su casa, ubicada en los Cerros de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, el pasado 5 de marzo con su celular en manos y 100 pesos.

Candelario es una joven muy amorosa, pero cuando está ante una crisis habla sola y corre sin parar, confesó su madre, la señora Milagros de Jesús Rodríguez, quien reveló que en otras dos ocasiones su hija se había escapado de la misma manera, pero era encontrada en cuestión de horas.

“Mientras estaba estable se llevaba muy bien con la familia, pero cuando estaba por caer en crisis, ya nos cogía odio a todos, a mí, a sus hermanos”, explicó.

Ocho meses lleva Marleny sin tomar su medicamento para tratar la esquizofrenia. Su madre ve en cada persona con trastornos mentales en la calle a su hija, incluso, en cada reporte de un cuerpo hallado sin vida.

Desde aquel día todos sus recursos los emplea para buscar a su veinteañera. Dijo que ha ido hasta San Francisco, La Vega, Bonao, Hato Mayor y todo Santo Domingo ante cualquier llamada de alguien que le diga que vio a una joven parecida a su hija.

"Vivo con la gracia de Dios, porque tengo fe en Dios en que un día la voy a encontrar, pero en realidad es un dolor constante, sientes que el corazón te lo están exprimiendo, y a veces cuando salgo a la calle, con los ojos como si se me quieren salir, chequeando a ver si la veo" Milagros de Jesús Madre de Marleny Candelario “

Las labores de búsqueda de la familia Candelario de Jesús incluyen visitas a hospitales, morgues, parques, orillas de ríos, malecones, y hasta debajo de puentes.

“Hemos ido a lugares que frecuentan o se refugian las personas con problemas mentales, como en parques, por los alrededores del hospital Darío Contreras donde duermen enfermos mentales en la calle, he ido de madrugada, a la media noche”, explicó.

Poca ayuda de las autoridades

Del Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional dijo que solo escucha el cliché: “estamos investigando”, frase que cada vez desvanece su esperanza de que las autoridades la ayuden a encontrar a su hija. Ante esta situación, aseguró: “Estoy haciendo mi parte”.

Denunció que hasta el momento las autoridades no le han informado detalles de un levantamiento de cámaras de vigilancia ni del reporte de las llamadas entradas y salientes del celular con el que andaba su hija el día de su desaparición. Para ella, tales diligencias no se han ejecutado a ocho meses de la desaparición de Marleny, puesto que no ha recibido "ninguna pista" de su paradero.

Confesó que tras sus idas sin éxito al Departamento de Desaparecidos ha dejado de llamar para preguntar por su hija. Se aferra a que un día “Dios le permita encontrársela en el camino”.

Dijo que no desmayará en la búsqueda y donde sea que alguien le diga que vio a una jovencita parecida a Marleny irá hasta allá.

Si conoce el paradero de Marleny ayude a su madre llamando a los contactos: 809-777-8222 y 809-315-5941.