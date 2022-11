Esposo e hijos lloran de impotencia tras nueve meses de la desaparición de Yanuris Santana

El 28 de febrero de 2022 es una fecha que el esposo de Yanuris Santana y sus hijos no olvidarán. La joven madre de 35 años desapareció en un carro blanco marca Hyundai Sonata la tarde de ese último día de febrero.

De acuerdo al relato del señor Gabriel Peña, su esposa fue vista por última vez en el supermercado La Sirena de kilómetro 12 de la avenida Independencia.

“Una amiga la vio llorando y le dio dinero para que abordara un motoconcho, Yanuris se va del comercio en el motoconcho y regresa nuevamente al parqueo de ese supermercado, posteriormente se le observó abandonar el lugar en un carro blanco”, es lo único que sabe Peña de Yanuris.

Dijo que su esposa no estaba atravesando ningún problema y desconoce las razones de su desaparición o si le pasó algo en aquel vehículo.

Señaló como único quebranto unos problemas gastrointestinales que estuvo presentando y que él, como esposo, la acompañaba al hospital religiosamente.

“En los 13 años que llevamos juntos, ese mes fue el que más atento estaba con ella”, manifestó.

Rafael y Yanuris procrearon dos hijos de 8 y 12 años. Ella tiene un hijo mayor de 18 años de otra relación.

“Le dije a mis hijos que me den tiempo, que yo voy a encontrar a su madre, pero lamentablemente no he podido cumplirles”, deploró el padre de familia al explicar que su vida sin su esposa en el hogar no ha sido fácil.

Peña dijo que del Departamento de Desaparecidos de la Policía solo le dicen que “están investigando”, y en casi nueve meses no ha obtenido ni una pista sobre qué pasó con su esposa.

“Lo poco que sé lo he investigado por mi cuenta”, dijo al fustigar la inacción que "ha experimentado" por parte de las autoridades con el caso de su esposa.

Así como este caso que llena de impotencia al señor Peña y a sus tres hijos, Diario Libre ha verificado otras 24 familias que tienen personas que siguen desaparecidas, reportadas en el periodo enero-octubre de este año.