Productores de El Seibo denuncian siguen esperando ayudas prometidas tras huracán Fiona

Varios productores de la provincia El Seibo denunciaron este miércoles que siguen a la espera de las ayudas prometidas por el gobierno central, luego de perderlo todo tras el paso del huracán Fiona por el país.

Aseguraron que, aunque el Gobierno ha destinado millones de pesos para ayudar a los campesinos que fueron afectados, ellos no han tenido la misma suerte, ya que, no han recibido todavía los cheques prometidos.

Hilario Zorrilla, un productor de varios rubros agrícolas en la comunidad Las Cuchillas, dijo que fue muy afectado por el huracán, puesto que no le quedó absolutamente nada, y que, a pesar de a hacer las diligencias a través del Ministerio de Agricultura en la provincia, no ha recibido respuesta.

“Yo fui a Agricultura para inscribirme y salir en los cheques que están dando y me dijeron que iba a salir en la tercera partida y hace tiempo que eso salió y yo no aparecí en la lista”, indicó Zorrilla.

Manifestó que en el Ministerio de Agricultura le prometieron, también, entregarle unos quintales de habichuelas, pero que esas ayudas tampoco se las han entregado.

“Sé de personas que no son productores y les ha salido el cheque, entonces, uno que es un campesino que no tiene nada y lo poco que tenía lo perdí con el paso del huracán, no nos llegan las ayudas”, se lamentó.

Otra situación similar a la de Zorrilla es la del señor Manuel Sosa, quien contó que lleva mucho viajando al departamento de Agricultura para saber cuándo le entregarán lo prometido por las autoridades.

“Nosotros los infelices no tenemos suerte con nada, como no estamos pegados con el partido gobernante no recibimos el apoyo que realmente merecemos”, agregó.

Hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que verifique si los fondos que destinó para los campesinos afectados por el huracán están llegando realmente a donde tienen que llegar.

Mientras que, la gobernación de la provincia El Seibo, a través de un comunicado, indicó que se han estado reuniendo con los agricultores, específicamente los de la zona de Pedro Sánchez, para conversar sobre los trabajos que se vienen realizando en sus alrededores y buscan soluciones a las peticiones que como productores tienen.

“El objetivo de nuestro presidente Luis Abinader es llegar a cada rincón dónde exista necesidad”, dice el comunicado.

Además, indica que, han estado entregando miles de plantas de cacao a los a cacaoteros de la provincia, puesto que eso contribuye enormemente a la misión de sanar las heridas causadas por el ciclón Fiona en torno a la agricultura local.

