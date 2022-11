Camión se voltea en elevado de la autopista Duarte tras accidente con otros dos vehículos

Un accidente entre tres vehículos ocurrió la madrugada de este jueves en el elevado de la autopista Duarte con avenida Monumental sin heridos ni víctimas mortales, aunque generó entaponamientos a primeras horas de esta mañana.

Los vehículos accidentados fueron un camión Mack, una yipeta Hyundai y otro camión Daihatsu, el cual estaba cargado de guineos y al momento de este volcarse se viró la mercancía.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/imagen-digital-de-una-camioneta-31747dbd.jpeg En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos. (ACCIDENTES RD)

El vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Roberto Valenzuela, explicó que la colisión entre los vehículos no fue tan impactante, pero que producto de esto el camión cargado de guineo perdió el control y se volteó.

“No hubo ningún tipo de lesionado más que fue un choque entre dos camiones un Mack y un Daihatsu , el cual iba cargado de guineo. Hubo una colisión y no fue tan impactante excepto que pierde el control y se vira, pero no hubo ningún otro tipo de daño en el sentido de herido, no hubo lesionado ni nada”, explicó Valenzuela al ser preguntado por Diario Libre.

El accidente sumado a los vehículos que desde la mañana comienzan a desplazarse en la autopista Duarte generó entaponamientos a primeras horas de la mañana.

Este medio puedo comprobar que a las 8:30 de la mañana ya los vehículos habían sido retirados por las grúas, y que el tránsito fluía con normalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/24/una-grua-detras-de-un-camion-b8fe6002.jpeg Uno de los vehículos del accidente mientras era remolcado. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE)

En el lugar se encontraban agentes de la Digesett viabilizando el tránsito en la zona.