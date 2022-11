Estudian proyecto de ley que crearía penas y multas por tráfico de migrantes ilegales

En el Senado se estudia un proyecto que modificaría la Ley General de Migración No. 285-04 en busca sancionar el ingreso y reingreso ilegal de extranjeros en el territorio nacional, debido a que en el país no están definidas penas y sanciones por esa práctica, por lo que no existe un régimen de consecuencias, según lo que aseguró el senador Virgilio Cedano Cedano, presidente de la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana, que analiza la iniciativa.

Ayer, los miembros de esa comisión sostuvieron una reunión con empresarios del transporte y analizaron la viabilidad de que se incluya en ese régimen de consecuencias al transporte interurbano o solo al fronterizo, sea de forma terrestre, aérea o marítima, de acuerdo a lo que explicó Cedano Cedano.

El congresista precisó que estudian la propuesta presentada por el senador de Espaillat, Carlos Gómez que plantea modificar el artículo 128 de la referida ley para que sea condenada con penas de entre 3 a 10 años de prisión y de 10 a 50 mil pesos de multa, toda persona que participe en la organización, traslado, desembarco e ingreso ilegal en el territorio dominicano de un extranjero.

También, el proyecto de ley propone que esa disposición sea aplicada para todo el que oculte a un extranjero ilegal en el país.

Cedano Cedano precisó que aunque la propuesta de Carlos Gómez modificaría ocho artículos de la normativa vigente, la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Migración plantean que sea realizada una revisión completa de la normativa vigente. Precisó que acordaron realizar otra reunión con los transportistas para que éstos presenten sus observaciones a esa pieza, luego de consensuarlas con los actores de ese sector.

Sobre la ley de Migración Cedano Cedano dijo: “En este momento no hay sanción para nadie... Lo que se contempla es que los indocumentados, no importa su nacionalidad, sean devueltos a su territorio”.

Destacó que con la modificación a la ley se busca establecer un régimen de consecuencias como forma de establecer un control efectivo. Indicó que también se establecerían sanciones y penas para los empleadores que contraten extranjeros ilegales porque en ese sentido tampoco existen penas o sanciones establecidas por ley.

Transportistas rechazan ser multados Tras concluir la reunión con los miembros de la comisión senatorial, Manolo Ramírez, representante del Conatra en la Región Este e Invernizzi Heredia, gerente general de la Empresa de Transporte de Pedernales, manifestaron rechazo a que ese sector sea multado por transportar pasajeros extranjeros ilegales.Ramírez expresó: “Nosotros entendemos que al sacrificar al sector transporte interurbano estaríamos entrando a un proceso regresivo de la democracia”, indicó. Dijo que hay que sancionar y penalizar a los que se involucran en ese hecho ilícito y no a los transportistas. Se preguntó cómo éstos podrían identificar a los pasajeros ilegales debido a que no tienen facultad legal para requerir identificaciones.Mientras que Heredia afirmó que si un chofer transporta a un extranjero no documentado eso no le convierte en delincuente porque ofrecen un servicio público y no son inspectores de Migración. Sugiere perseguir el delito con servicios de inteligencia. Para él “la soga se quiere cortar por lo más débil”. Denunció que las autoridades están deteniendo a transportistas y cobrándoles multas de hasta 150 mil pesos de manera ilegal.